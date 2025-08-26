'मुझे यकीन है कि...', एशिया कप 2025 से पहले वीरेंद्र सहवाग की बड़ी भविष्यवाणी, फैंस के बीच मची खलबली

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का मानना ​​है कि सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली गत विजेता टीम आठ देशों के एशिया कप में "सर्वश्रेष्ठ टीम" है और उन्होंने टीम को अपना खिताब बरकरार रखने का समर्थन किया. इस बार, यह महाद्वीपीय टूर्नामेंट टी20 प्रारूप में खेला जाएगा ताकि अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी का आधार तैयार किया जा सके. एशिया कप के आधिकारिक प्रसारणकर्ता सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ एक विशेष बातचीत में सहवाग ने कहा, "हम विश्व चैंपियन हैं. हमने अभी-अभी विश्व कप, टी20 विश्व कप जीता है और मुझे यकीन है कि हम एशिया कप में सर्वश्रेष्ठ टीम हैं और उम्मीद है कि हम एशिया कप भी जीतेंगे."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है और स्काई आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं और वह टी20 प्रारूप में एक शीर्ष खिलाड़ी हैं. मुझे यकीन है कि उनकी कप्तानी में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जब स्काई ने कप्तानी संभाली थी, तो हमने कई टी20 मैच जीते थे और मुझे यकीन है कि हम एशिया कप भी जीतेंगे." इस अनुभवी बल्लेबाज़ ने अगले साल होने वाले विश्व कप से पहले भारतीय टीम के लिए एशिया कप के महत्व को स्वीकार किया.

"मुझे लगता है कि टी20 प्रारूप में, यह एशिया कप हमारे 2026 टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है. यह देखने का मौका है कि किन नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए और किसे टीम में शामिल किया जा सकता है. आप विश्व कप के लिए टीम बनाना शुरू कर सकते हैं. मेरे विचार से, भारतीय टीम के लिए अपनी ताकत परखने का एशिया कप से बेहतर कोई मौका नहीं है," सहवाग ने कहा.

टूर्नामेंट के लिए टीम चयन पर सभी आलोचकों और संदेहियों को चुप कराते हुए, सहवाग ने कहा, "मुझे लगता है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा टी20 चयनकर्ता है. मुझे लगता है कि हमारी टी20 टीम बहुत अच्छी है. सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में, हमने टी20 मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है और मुझे यकीन है कि उन्हें चयनकर्ताओं द्वारा दी गई सर्वश्रेष्ठ टीम मिलेगी, और उम्मीद है कि हम इस बार एशिया कप जीतेंगे."

एशिया कप का 17वां संस्करण, जो 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा, जनवरी में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला 4-1 से जीतने के बाद भारत का पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच होगा. भारत अपने ग्रुप ए अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ करेगा, उसके बाद 14 सितंबर को इसी मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम मुकाबला होगा, और उसके बाद 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में ओमान का सामना करेगा.