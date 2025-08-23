विज्ञापन
जीत के लिए चाहिए 10 गेंद में 30 रन, डिविलियर्स, धोनी, रोहित, विराट, किसका करेंगे चुनाव? प्रियांश ने दिया जवाब

Priyansh Arya Big Statement: आईपीएल स्टार प्रियांश आर्य ने उस बल्लेबाज का नाम बताया है जो आखिरी के 10 गेंदों में 30 रन बनाकर टीम को जीत दिला सकता है.

Read Time: 2 mins
Priyansh Arya
  • पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने अंतिम दस गेंदों में 30 रन बनाने के लिए विराट कोहली को चुना है.
  • प्रियांश आर्य का जन्म फतेहाबाद में 18 जनवरी 2001 को हुआ और वे वर्तमान में 24 वर्ष के हैं.
  • उन्होंने आईपीएल के पिछले सीजन में 17 मैचों में 27.94 की औसत से 475 रन बनाए और एक शतक जड़ा.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Priyansh Arya Big Statement: अगर आपको दुनिया के चार विस्फोटक बल्लेबाजों के नाम सुझाए जाएं और कहा जाए की 10 गेंदों में 30 रन बनाने हैं, तो आप किस बल्लेबाज का चुनाव करेंगे? परेशान हो गए न. कुछ ऐसा ही सवाल पंजाब किंग्स के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य से किया गया था. उनसे पूछा गया कि टीम को आखिरी 10 गेंदों में जीत के लिए 30 रनों की जरूरत है. आप एबी डी विलियर्स, एमएस धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से किसका चुनाव करेंगे? यहां होनहार खिलाड़ी ने डी विलियर्स, धोनी और रोहित को नजरअंदाज करते हुए विराट कोहली का नाम लिया.

कौन हैं प्रियांश आर्य?

प्रियांश आर्य का जन्म 18 जनवरी साल 2001 में फतेहाबाद में हुआ था. मौजूदा समय में वह 24 साल के हैं. घरेलू क्रिकेट में वह दिल्ली क्रिकेट टीम की तरफ से, जबकि आईपीएल में पंजाब किंग्स की तरफ से जलवा बिखरते हैं. पिछला आईपीएल सीजन उनका काफी बेहतरीन रहा. उन्होंने पंजाब की तरफ से पारी का आगाज करते हुए कुल 17 मुकाबलों में हिस्सा लिया था. इस बीच 17 पारियों में 27.94 की औसत से 475 रन बनाने में कामयाब हुए थे. पिछले आईपीएल सीजन में उनके बल्ले से एक शतक और दो अर्धशतक देखने को मिले थे. आईपीएल 2025 के दौरान उन्होंने 179.25 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी.

प्रियांश आर्य का घरेलू क्रिकेट करियर

बात करें प्रियांश के घरेलू क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने सात लिस्ट 'ए' और 35 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से लिस्ट 'ए' की सात पारियों में 11.00 की औसत से 77, जबकि टी20 की 35 पारियों में 30.82 की औसत से 1048 रन निकले हैं. टी20 क्रिकेट में उनके नाम दो शतक और पांच अर्धशतक दर्ज है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

