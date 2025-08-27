Asia Cup 2025 के लिए अभिषेक शर्मा समेत वीरेंद्र सहवाग ने इन तीन खिलाड़ियों को बताया गेम चेंजर

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट जगत के इस समय के चर्चित विषय, कार्यभार प्रबंधन, पर अपनी राय दी और उनका मानना ​​है कि यह एक "महत्वपूर्ण" पहलू है, खासकर तेज़ गेंदबाज़ों के लिए. एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के समापन के बाद कार्यभार प्रबंधन एक चर्चित विषय बन गया. कुछ प्रशंसकों और पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल उठाया कि जसप्रीत बुमराह को सिर्फ तीन मैचों तक ही सीमित क्यों रखा गया, जबकि मोहम्मद सिराज लगातार पांचों टेस्ट मैच खेले. सहवाग ने इस बारे में अपनी राय दी कि क्या कार्यभार प्रबंधन खेल में ज़्यादा प्रासंगिक है. उनका मानना ​​है कि बल्लेबाज़ों के लिए इसका ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन गेंदबाज़ों में खासकर तेज़ गेंदबाज़ों के लिए यह मायने रखता है.

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सहवाग ने कहा, "मुझे लगता है कि कार्यभार महत्वपूर्ण है, खासकर गेंदबाज़ों के लिए. बल्लेबाज़ों के लिए, मुझे नहीं लगता कि कार्यभार कोई समस्या है, क्योंकि वे खेल सकते हैं और उन्हें वैसे भी ज़्यादा मैच खेलने की ज़रूरत नहीं होती. इसलिए, मुझे लगता है कि यह मुख्य रूप से गेंदबाज़ों, खासकर तेज़ गेंदबाज़ों के लिए महत्वपूर्ण है."

उन्होंने आगे कहा, "अगर उनका प्रबंधन ठीक से किया जाए, तो वे लंबे समय तक खेल सकते हैं. भारत के लिए यह ज़रूरी है कि सभी तेज़ गेंदबाज़ फिट रहें, क्योंकि एशिया कप या विश्व कप जैसे बड़े आयोजनों में, अगर वे उपलब्ध होंगे, तो भारत की जीत की संभावना ज़्यादा होगी."

9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए बुमराह की उपलब्धता को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं. हालांकि, 31 वर्षीय बुमराह को भारत की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किए जाने के बाद इन अटकलों पर विराम लग गया. सहवाग उन्हें युवा अभिषेक शर्मा और रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के साथ एक गेम-चेंजर के रूप में देखते हैं.

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा गेम-चेंजर हो सकते हैं. बुमराह हमेशा गेम-चेंजर रहे हैं. वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमयी गेंदबाज़ी से चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 प्रारूप में भी काफ़ी प्रभावी रहे थे. इसलिए, ये भारत के लिए कुछ गेम-चेंजर हैं जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं."

बुमराह ने पिछले साल टी20 विश्व कप में भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने टूर्नामेंट का समापन 15 विकेटों के साथ किया और इस प्रारूप में 70 मैचों में 17.74 की औसत से 89 विकेट अपने नाम किए. रोहित शर्मा के इस प्रारूप से संन्यास लेने के बाद ओपनिंग की जगह खाली होने के बाद अभिषेक इस प्रारूप में एक जाना-पहचाना चेहरा बन गए.

17 मैचों में, इस युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 33.43 की औसत और 193.84 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ 535 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और दो अर्द्धशतक शामिल हैं, जिसमें 135 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी शामिल है. दूसरी ओर, गौतम गंभीर के भारतीय टीम के मुख्य कोच बनने के बाद से चक्रवर्ती को नई ऊर्जा मिली है.

टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद से, चक्रवर्ती ने अपनी गुगली, जो उनका सबसे बड़ा हथियार है, को निखारने के लिए कड़ी मेहनत की है और अपने शस्त्रागार में कुछ नए ट्रिक्स शामिल किए हैं जिससे वे विरोधियों के लिए एक बुरा सपना बन गए हैं. 15 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में, उन्होंने 33 विकेट लिए हैं और भारत के लिए विकेट लेने के मामले में शीर्ष विकल्प बन गए हैं.

आगामी एशिया कप में, भारत को यूएई, पाकिस्तान और ओमान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है. भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा. 14 सितंबर को, भारत अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा और 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ ग्रुप चरण का अभियान समाप्त करेगा.

एशिया कप के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह.