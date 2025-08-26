परिधि शर्मा के हसबैंड की 10 फोटो, जोधा अकबर में थी सबसे तेज दिमाग, 8वीं देख फैंस बोले- इस पर भगवान की कृपा बरसी है

पॉपुलर टीवी सीरियल जोधा अकबर में 'जोधा' के किरदार से छाईं परिधि शर्मा को उनके फैंस आज भी याद करते हैं. शो में वह रजत टोकस के साथ लीड रोल में दिखी थीं. रजत ने अकबर का रोल प्ले किया था. इस शो की बदौलत एक्ट्रेस साल 2014 में टॉप 10 एक्ट्रेस की लिस्ट में भी आई थीं. परिधि शर्मा बेहद ग्लैमरस हैं और शानदार लाइफ जीती हैं. एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि वह शादी करके ही अभिनय की दुनिया में आई थीं. कौन हैं परिधि के पति और क्या हैं उनका प्रोफेशन, इन 10 तस्वीरों को देखने के साथ-साथ आइए जानते हैं.

परिधि ने साल 2009 में बिजनेसमैन तन्मय सक्सेना से शादी रचाई थी. इस शादी से उन्हें एक बेटा हुआ.

परिधि ने जब शादी के बाद एक्टिंग में जाने की इ्च्छा जताई तो उनके पति ने पूरा सपोर्ट किया था.

साल 2010 में शो तेरे मेरे सपने से परिधि ने टीवी पर डेब्यू किया था, जिसमें उनके पति ने खूब सपोर्ट किया था.

परिधि की सफलता का श्रेय उनके पति तन्मय को ही जाता है और यह बात एक्ट्रेस खुद बोल चुकी हैं.

अहमदाबाद के रहने वाले तन्मय और परिधि को शादी के 6 साल बाद पहली संतान हुई थी, जिसका नाम रिधार्व है.

परिधि ने प्रेग्नेंसी के चलते एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था और पति ने घर पर उनकी खूब सेवा की थी.

मां बनने के बाद कुछ साल बाद एक्ट्रेस ने टीवी पर फिर वापसी की और पटियाला बेब्स में एक लड़की की मां का रोल प्ले किया.

परिधि जो कुछ भी करती हैं, उसमें उनके पति का खूब सपोर्ट रहता है. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं.

परिधि अपनी फैमिली के साथ आए दिन खूबसूरत बॉन्ड वाली तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. उन्हें डांसिंग का भी शौक है.

फैंस परिधि को डांसिंग क्वीन कहकर बुलाते हैं. उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने रुक जाना नहीं, कोड रेड, ये कहां आ गए हम और जग जननी मां वैष्णे देवी में भी काम किया है.