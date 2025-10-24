विज्ञापन
विशेष लिंक

Aus vs Ind 3rd ODI: 'डक स्टोरी' से अलग विराट कोहली की नजर इतिहास रचने पर, मेगा रिकॉर्ड कर रहा इंतजार

Virat Kohli on the verge of history: अब शनिवार को देखने की बात होगी कि उनके हिस्से में कौन सा इतिहास आता है

Read Time: 2 mins
Share
Aus vs Ind 3rd ODI: 'डक स्टोरी' से अलग विराट कोहली की नजर इतिहास रचने पर, मेगा रिकॉर्ड कर रहा इंतजार
Australia vs India, 3rd ODI:

Virat Kohli vs Australia: टीम इंडिया सीरीज के आखिरी और तीसरे वनडे मुकाबले में मेजबान कंगारुओं (Aus vs Ind) के हाथों से सफाए  से बचने के लिए मैदान पर उतरेगी, तो एक बार फिर से करोड़ों भारतीय की नजरें सबसे ज्यादा पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) पर लगी होंगी, जो करियर में पहली बार पिछले लगातार दो मैचों में शून्य बनाकर दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं. विराट (Virat Kohli vs Australia) को लेकर हर ओर जितने मुंह, उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन इससे इतर कोहली इतिहास की कगार पर खड़े हैं. बस अंतर इतना है कि इसका एक छोर अनचाहा है, तो दूसरा बहुतों को जीवन में चाहने भर से भी नहीं मिल पाता. और अगर यह मिल गया, तो 'स्मृति विलोप' वाले सोशल मीडिया दौर में हर वह शख्स फिर से कोहली की जय-जयकार में जुट जाएगा, जो उन्हें लेकर सवाल कर रहा है. और कोहली ऐसा कर सकते हैं क्योंकि अंतर बहुत बड़ा नहीं है. 

विराट इतिहास रचेंगे कोहली?

अगर पूर्व कप्तान शुरुआती दोनों मैचों में कुछ रन बटोर लेते तो उनका लक्ष्य और आसान हो जाता, लेकिन यहां से 54 रन वह आंकड़ा भी नहीं है, जिसे कोहली हासिल नहीं कर सकते. करियर में बनाए गए 74 अर्द्धशतकों में कुछ तो ऐसे जरूर ही होंगे, जो उन्होंने 'बेसुधी' में बना दिए होंगे. बहरहाल, कोहली का यह आंकड़ा उन्हें वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरी पायदान पर ला खड़ा करेगा. 

इतिहास के सबसे बड़े 5 'रनवीर'

सचिन तेंदुलकर               18,426

कुमार संगकारा                14,234

विराट कोहली                  14,181

रिकी पोंटिंग                    13,704

सनथ जयसूर्या                  13,430

यह भी पढ़ें:

रवि शास्त्री ने चुने भारतीय वनडे इतिहास के टॉप 5 खिलाड़ी, सचिन-विराट समेत इन्हें दी जगह

हीरो विराट कोहली के कितने 0: करियर में पहली बार 0,0, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 40वीं बार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virat Kohli, India, Australia, Australia Vs England Ashes 2025-26, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com