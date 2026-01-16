IND vs NZ, 3rd ODI: इंदौर वनडे में किंग कोहली की नजर वर्ल्ड रिकॉर्ड पर, ऐसा करते ही तोड़ देंगे सहवाग-रिकी पोंटिंग का महारिकॉर्ड

Virat Kohli Upcoming World Record in IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही तीन मैचों की रोमांचक एकदिवसीय सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच सीरीज का विजेता तय करेगा, लेकिन इस महामुकाबले में सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें भारतीय रन मशीन विराट कोहली पर टिकी होंगी, जिनके पास एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने का सुनहरा मौका है. विराट कोहली ने इस सीरीज में अब तक शानदार बल्लेबाज़ी का प्रदर्शन किया है. पहले वनडे में उन्होंने 93 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, जिससे भारत को जीत मिली. हालांकि, दूसरे मैच में वह 23 रन बनाकर आउट हो गए और शतक बनाने से चूक गए.

अब आख़िरी मैच में, अगर वह शतक लगाने में सफल होते हैं, तो वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इतिहास में सबसे ज़्यादा (7) शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबा बन जाएंगे. वर्तमान में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा वनडे शतकों का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से भारत के वीरेंद्र सहवाग और ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग के नाम है. इन दोनों दिग्गजों ने 6-6 शतक लगाए हैं. अगर कोहली आज अपना सातवां शतक पूरा कर लेते हैं, तो वह इन दोनों महान खिलाड़ियों का महारिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे और अकेले इस लिस्ट में शीर्ष स्थान पर काबिज हो जाएंगे.

विराट की नजर सहवाग-पोंटिंग के महारिकॉर्ड पर

सहवाग ने अपने करियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 मैचों की 23 पारियों में कुल 1157 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 130 रन रहा. इस दौरान उनका औसत 52.59 और स्ट्राइक रेट 103.95 का रहा, जिसमें 6 शतक और 3 अर्धशतक शामिल थे. वहीं ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंटिंग ने 51 मैचों की 50 पारियों में 1971 रन बनाए. उनका सर्वोच्च स्कोर 141 रन था, जबकि उनका औसत 45.83 और स्ट्राइक रेट 81.71 का रहा. पोंटिंग के नाम भी 6 शतक और 12 अर्धशतक दर्ज हैं.

इंदौर का होल्कर स्टेडियम हमेशा से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है, जहां रनों का अंबार लगता है और बाउंड्री छोटी होने के कारण बड़े शॉट आसानी से लगते हैं. ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अपनी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे विराट कोहली तीसरे वनडे मैच में इस बड़े कीर्तिमान को हासिल करने में सफल होंगे.