Virat Kohli Birthday: रिकॉर्ड्स,जुनून और नेतृत्व की मिसाल, 37 साल विराट कोहली 'बेमिसाल'

Virat Kohli Birthday Turns 37 Years: भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और जुनूनी बल्लेबाज़ विराट कोहली आज 37 साल के हो गए. साल 2008 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले इस दिल्ली के खिलाड़ी ने अगले डेढ़ दशक में वो मुकाम हासिल किया, जहां तक पहुंचना किसी सपने से कम नहीं. विराट ने अपने खेल, जुनून और फिटनेस के जरिए भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी.

अंडर-19 विश्व कप से सफर का दमदार आगाज

विराट कोहली ने 2008 में भारत को अंडर-19 विश्व कप जिताकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा. तभी यह साफ हो गया था कि यह युवा खिलाड़ी कुछ अलग करने वाला है. उन्होंने अपने आदर्शों सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली से सीख लेकर खुद को भारतीय क्रिकेट की नई पीढ़ी का चेहरा बनाया.

टेस्ट क्रिकेट का जुनूनी सितारा

विराट कोहली ने भारत के लिए 123 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 9,230 रन बनाए — औसत 46.85, 30 शतक और 31 अर्धशतक के साथ. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 254 नाबाद रहा. 2016 से 2019 के बीच उनका प्रदर्शन शानदार रहा जिसमे 43 टेस्ट में 16 शतक, औसत 66.79 और 7 दोहरे शतक आए. कप्तान के तौर पर विराट भारत को नई ऊंचाइयों पर ले गए जिसमे 68 मैचों में 40 जीत, जो किसी भी भारतीय कप्तान का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है. उन्होंने विदेशों में भी जीत दर्ज की. SENA देशों में 7 टेस्ट जीत और ऑस्ट्रेलिया में साल 2019 में ऐतिहासिक सीरीज़ जीत. उनकी कप्तानी में भारत 43 महीनों तक टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 रहा.

वनडे के 'कैलकुलेटर' बल्लेबाज विराट

विराट कोहली को सही मायने में वनडे का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज़ कहा जाता है. उन्होंने 305 मैचों में 57.71 की औसत से 51 शतक और 75 अर्धशतक की मदद से 14,255 रन बनाए हैं. चेज़ के दौरान उनकी बल्लेबाज़ी अद्भुत रही और रन चेज़ में 6,000+ रन 89.29 की औसत से बनाए हैं वह वनडे में 8,000 से लेकर 14,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज़ खिलाड़ी हैं. वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने 765 रन (औसत 95+) बनाकर एक नया इतिहास रचा, और ‘प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट' बने. उन्होंने भारत को 2011 विश्व कप और 2013, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई.

टी20 के भरोसेमंद रन-मशीन

टी20 अंतरराष्ट्रीय में विराट के नाम 125 मैचों में 48.69 की औसत और 137+ के स्ट्राइक रेट के साथ एक शतक और 38 अर्धशतक की मदद से 4,188 रन बनाए हैं. लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 42 मैचों में 78 की शानदार औसत से रन बनाए. वह दो बार टी20 विश्व कप के ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुने गए (2014, 2016). साल 2024 टी20 विश्व कप फाइनल में उनकी 76 रनों की मैच जिताऊ पारी ने भारत को खिताब दिलाया.

आईसीसी टूर्नामेंट्स में विराट का दबदबा

विराट ने 90 मैचों में 61.33 की औसत से आईसीसी टूर्नामेंटों में कुल 3,800+ रन बनाए हैं. वह तीन बार ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रहे हैं और ऐसा करने वाले अकेले क्रिकेटर. आईसीसी नॉकआउट मैचों में उनके 1,000+ रन का आंकड़ा बताता है कि बड़े मौकों पर वह कितने भरोसेमंद रहे.

Photo Credit: ANI

आईपीएल 'किंग' कोहली का विराट सफर

विराट कोहली ने अपने पूरे आईपीएल करियर में सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेला है.

उन्होंने 267 मैचों में 8 शतक और 63 अर्धशतक के साथ 8,661 रन बनाए हैं जो टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है. साल 2016 सीज़न में उन्होंने 973 रन बनाकर इतिहास रचा, और 2024 में फिर से (741 रन) बनाकर ऑरेंज कैप जीती. 18 साल के लंबे इंतज़ार के बाद उन्होंने इस साल RCB को पहला खिताब दिलाया.

फिटनेस और जुनून की मिसाल

विराट ने भारतीय क्रिकेट में फिटनेस को नई ऊंचाई दी. उनके नेतृत्व में यो-यो टेस्ट जैसे मानक लागू हुए. उन्होंने टीम में आत्मविश्वास, आक्रामकता और अनुशासन का अनोखा संतुलन बनाया. विराट कोहली सिर्फ रन बनाने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक पूरा युग हैं. उन्होंने साबित किया कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं जुनून, फिटनेस का भी बहुत बड़ा किरदार है. 37 की उम्र में भी, विराट भारतीय क्रिकेट के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा रोल मॉडल बने हुए हैं.