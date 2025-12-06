IND vs SA, 3rd ODI: विराट कोहली के पास महारिकॉर्ड बनाने का मौका, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बनेंगे

Virat Kohli Upcoming record: विशाखापत्तनम में सीरीज का आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा. इस मैच में कोहली के पास विराट रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा. अगर कोहली तीसरे वनेड मैच में 90 रन बना पाने में सफल रहे तो इंटरनेशनल करियर में 28000 रन पूरा करने में सफल हो जाएंगे. ऐसा करने वाले कोहली दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बनेंगे. अबतक इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर (34357 रन) और कुमार संगकारा ( 28016 रन) ने 28000 रन बनाए हैं. कोहली के नाम अबतक 555 मैच में कुल 27910 रन दर्ज है. बता दें कि रिकी पोंटिंग ने अपने इंटरनेशनल करियर में 27483 रन ही बनाए हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन लगाने वाले बल्लेबाज

सचिन तेंदुलकर (भारत) - 34357 रन(64 मैच, 48.52 औसत)

कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 28016 रन(594 मैच, 46.77 औसत)

विराट कोहली (भारत) - 27910 रन(555 मैच मैच, 5.46 औसत)

रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 27483 रन(560 मैच, 45.95 औसत)

महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 25957 रन(652 मैच, 39.15 औसत)

ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन सकते हैं

कोहली के पास लगातार तीन ODI सेंचुरी अपने वनडे करियर में दो बार करने का मौका होगा. ऐसा करने वाले कोहली भारत के इकलौते बल्लेबाज बन जाएंगे. अभी, कोहली और रोहित दोनों ने यह कारनामा एक-एक-एक बार पहले अपने वनडे करियर में कर चुके हैं. कोहली ने इससे पहले लगातार तीन वनडे शतक 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैच में बनाया था. वहीं, रोहित ने 2019 में इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ मैच में लगातार शतक ठोके थे. इसके अलावा एक और सेंचुरी बनाने पर कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार चार ODI सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. इससे पहले उन्होंने 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान हुई पिछली मुलाकात सेंचुरी बनाई थी.

लगातार 4 वनडे शतक किस बल्लेबाज ने मारे हैं.

वैसे, वनडे में लगातार 4 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कुमार संगाकारा हैं. श्रीलंका के कुमार संगाकारा ने 2015 में बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ लगातार मैच में 4 शतक ठोके थे. कुमार संगाकारा 4 लगातार शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं.

विशाखापत्तनम में कोहली का विराट रिकॉर्ड

भारत ने विशाखापत्तनम में अब तक कुल 10 मैच खेले हैं. इस बीच 7 मुकाबलों में विराट कोहली टीम का हिस्सा रहे. इस दौरान कोहली ने यहां 97.83 की औसत के साथ 587 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. इस मैदान पर कोहली 6 छक्के और 53 चौके लगा चुके हैं. कोहली के अलावा, कोई अन्य बल्लेबाज यहां वनडे करियर में 400 का आंकड़ा तक नहीं छू सका है.

भारत ने साल 2005 और 2007 में इस मैदान पर शुरुआती दो मुकाबले खेले. कोहली ने साल 2008 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू किया. इसके बाद से साल 2017 में खेले गए मुकाबले को छोड़कर यहां भारत के सभी वनडे मैच का हिस्सा रहे. विराट कोहली ने 20 अक्टूबर 2010 को यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 121 गेंदों में 1 छक्के और 11 चौकों के साथ 118 रन बनाए। भारत ने इस मैच को 5 विकेट से अपने नाम किया.

इसके बाद कोहली ने विशाखापत्तनम में 2 दिसंबर 2011 को वेस्टइंडीज के विरुद्ध मुकाबला खेला, जिसमें 123 गेंदों में 117 रन बनाकर भारत को 5 विकेट से जीत दिलाई. इस पारी में कोहली ने 14 चौके लगाए. उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

24 नवंबर 2013 को विराट कोहली इस मैदान पर शतक से महज 1 रन दूर रह गए. कोहली ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध 100 गेंदों में 9 चौकों के साथ 99 रन बनाए, लेकिन टीम 2 विकेट से मैच हार गई.

विराट कोहली ने एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में 29 अक्टूबर 2016 को अपना चौथा मैच खेला, जिसमें न्यूजीलैंड के विरुद्ध 65 रन बनाए। इसके बाद 24 अक्टूबर 2018 को 'रन मशीन' कोहली ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध 157 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 129 गेंदों में 4 छक्के और 13 चौके जड़े। हालांकि, दोनों ही टीमों ने 321-321 रन बनाए और मुकाबला टाई रहा, लेकिन कोहली 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए.

18 दिसंबर 2019 को कोहली यहां पहली और इकलौती बार 'शून्य' पर आउट हुए। यह मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ था. 19 मार्च 2023 को कोहली ने इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 31 रन की पारी खेली थी.