बिकने जा रही विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 6 महीने के अंदर मिल सकता है फ्रेंचाइजी को नया मालिक

Royal Challengers Bengaluru on Sale: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी बिकने जा रही है. डियाजियो ग्रुप, जिसके बाद आईपीएल और डब्यूपीएल फ्रेंचाइडी- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मालिकाना हक है, ने बताया है कि बिक्री प्रक्रिया शुरू कर दी है. 31 मार्च, 2026 तक बिक्री पूरी हो सकती है यानी फ्रेंचाइजी को अगले 6 महीने के अंदर नया मालिक मिल सकता है. डियाजियो कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इस बाबत 5 नवंबर को एक पत्र भेजा है. ब्रिटिश कंपनी ने इसे एक 'स्ट्रैटेजिक रिव्यू' का नाम दिया है.

डियाजियो के पास यूनाइटेड स्पिरिट्स का मालिकाना हक है. यूनाइटेड स्पिरिट्स भारत में शराब का बिसनेस करती है. यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के पास 'इन्वेस्टमेंट रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (आरसीएसपीएल)' का मालिकाना हक है. आासान शब्दों में कहे तो यूके की कंपनी डियाजियो की आरसीबी की मालिक है.

डियाजियो ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि वह यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (यूएसएल) अपनी सब्सिडियरी आरसीएसपीएल में किए निवेश की जांच-पड़ताल कर रही है. कंपनी ने आगे कहा, "यूएसएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आरसीएसपीएल में निवेश की रणनीतिक समीक्षा शुरू कर रही है. आरसीएसपीएल के व्यवसाय में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) फ्रेंचाइजी टीम का स्वामित्व शामिल है, जो पुरुषों की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और महिला बोर्ड बायना बोर्ड हॉक लीग टूर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई) वार्षिक में भाग लेती है."

यूएसएल के प्रबंध निदेशक और सीईओ प्रवीण सोमेश्वर ने इस पर कहा,"आरसीएसपीएल यूएसएल के लिए एक मूल्यवान और रणनीतिक संपत्ति रही है. हालांकि, यह हमारे एल्कोबेव व्यवसाय के लिए गैर-प्रमुख है. यह कदम यूएसएल और डियाजियो की अपने भारतीय उद्यम पोर्टफोलियो की लगातार समीक्षा करने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है ताकि स्थिरता के लिए लंबे समय तक अपने आरसीएसपीएल के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखा जा सके."

बता दें, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल का खिताब जीता था. टीम ने रजत पाटीदार की अगुवाई में आईपीएल 2025 का खिताब जीता. खिताब जीतने के बाद आरसीबी की ब्रैंड वैल्यू में तेजी आई और उसके बाद से ही फ्रेंचाइजी के बिकने की बातें चल रही हैं. बीते दिनों विराट कोहली ने आरसीबी के साथ अपना कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया था और उस फैसले को भी इसे से जोड़कर देखा गया था.

