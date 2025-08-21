सर विव रिचर्ड्स ने बताया कौन है दुनिया का वह खिलाड़ी जो पहनता है सबसे अच्छे कपड़े

Sir Viv Richards Big Statement: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली मैदान में केवल अपने एग्रेसिव खेल के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में अपनी फिटनेस के लिए भी मशहूर हैं. यही नहीं कुछ लोग उनके ड्रेसिंग सेंस और फैशन के भी दीवाने हैं. जिसमें एक बड़ा नाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सर विव रिचर्ड्स का भी है. रिचर्ड्स उनके ड्रेसिंग सेंस के कायल हैं. यह बात हम नहीं बल्कि 73 वर्षीय पूर्व दिग्गज ने खुद कही है. उनका कहना है, 'विराट जो भी पहनते हैं, मैं भी वही पहनना पसंद करता हूं.'

कोहली का सम्मान करते हैं रिचर्ड्स

पूरी दुनिया विव रिचर्ड्स की दीवानी है. लोग उनका नाम बेहद सम्मान के साथ लेते हैं. ऐसे में अगर उनकी यह एक पंक्ति दर्शाती है कि कोहली के ड्रेसिंग सेंस ने क्रिकेट से परे कितना नाम कमाया है. किंग कोहली मैदान में जब बल्लेबाजी करते हैं तो वे बेहद जोशीले और आक्रामक नजर आते हैं. मगर खेल से दूर उनका फैशन सेंस सहज, शांत और स्टाइलिश होता है.

टेस्ट और टी20 को अलविदा कह चुके हैं विराट कोहली

बता दें विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. मगर अब भी वनडे प्रारूप में सक्रीय हैं. देश के लिए उन्होंने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2024 में फाइनल मुकाबला खेला था. उसके बाद उन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप को अलविदा कह दिया.

फैंस इस बड़े सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि 12 मई साल 2025 को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी. जिसके साथ उनके एक लंबी अवधि का समापन हो गया. मौजूदा समय में वह मात्र एक प्रारूप के हिस्सा हैं. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि वह वर्ल्ड कप 2027 तक ब्लू जर्सी में नजर आएंगे.

