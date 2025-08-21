एशिया कप से पहले मुंबई की टीम में मची उथल-पुथल, दिग्गज ने कप्तानी छोड़ सबको चौंकाया

Ajinkya Rahane: मौजूदा समय में एशिया कप का खुमार क्रिकेट प्रेमियों के सिर पर छाया हुआ है. हाल ही में आगामी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया है. जहां कई उलटफेर देखने को मिले है. फैंस अभी अपने चहेते खिलाड़ियों की अनदेखी को भूल भी नहीं पाए हैं कि क्रिकेट के गलियारों से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. अजिंक्य रहाणे ने मुंबई की कप्तानी छोड़ दी है. उनका मानना है कि अब समय आ गया है जब चयनकर्ताओं को अपने अगले कप्तान की तरफ रुख करना चाहिए.

37 वर्षीय क्रिकेटर ने एक्स (पूर्व में ट्वीटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा है, 'मुंबई की कप्तानी करना और चैंपियनशिप जीतना एक पूर्ण सम्मान की बात है. नए घरेलू सीजन के आगाज के साथ मेरा मानना है कि एक नए नेता को तैयार करने का सही समय है. इसलिए मैंने कप्तानी की भूमिका में बने रहने का निर्णय नहीं लिया है. मैं एक खिलाड़ी के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं और @MumbaiCricAssoc के साथ अपनी यात्रा जारी रखूंगा, ताकि हम और अधिक ट्रॉफी जीत सकें. अगले सीजन का इंतजार है.'

Captaining and winning championships with the Mumbai team has been an absolute honour.



With a new domestic season ahead, I believe it's the right time to groom a new leader, and hence I've decided not to continue in the captaincy role.



I remain fully committed to giving my best… — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) August 21, 2025

अजिंक्य रहाणे का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

मौजूदा समय में जरुर अजिंक्य रहाणे भारतीय टीम से दूर चल रहे हैं. लेकिन जब तक वह भारतीय टीम का हिस्सा रहे. उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा. टीम के लिए उन्होंने 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच टेस्ट की 144 पारियों में 38.46 की औसत से 5077, वनडे की 87 पारियों में 35.26 की औसत से 2962 और टी20 की 20 पारियों में 20.83 की औसत से 375 रन बनाने में कामयाब रहे.

अजिंक्य रहाणे का घरेलू क्रिकेट करियर

बात करें रहाणे के घरेलू क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने यहां खबर लिखे जाने तक 201 फर्स्ट क्लास, 192 लिस्ट 'ए' और 284 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से फर्स्ट क्लास की 340 पारियों में 45.16 की औसत से 14000, लिस्ट 'ए' की 187 पारियों में 39.84 की औसत से 6853 और टी20 की 267 पारियों में 29.92 की औसत से 7242 रन निकले हैं.

