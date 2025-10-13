PM Kisan 21st Installment: दिवाली से पहले किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये? जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट

देश के करोड़ों किसानों को दिवाली से पहले किसानों को खुशखबरी मिल सकती है .प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi Yojana 21st Installment)का इंतजार अब खत्म होने वाला है. पिछले साल ये राशि अक्टूबर के पहले हफ्ते में भेजी गई थी, लेकिन इस बार अब तक सिर्फ कुछ राज्यों के किसानों को ही किस्त मिली है.

ऐसे में बाकी किसान ये जानना चाहते हैं कि उनके खाते में पीएम किसान की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) के 2000 रुपये की राशि आखिर कब आएगी. चलिए जानते हैं किसान योजना की अगली किस्तसे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट क्या है...

कुछ राज्यों के किसानों को 2000 की किस्त जारी

सरकार की तरफ से इस बार पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 27 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है. इन इलाकों में हाल ही में आई बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए केंद्र ने राहत के तौर पर किस्त एडवांस भेज दी. अब बाकी राज्यों के किसान उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली से पहले उनके खाते में भी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) का पैसा आ जाए.

कब आ सकती है PM Kisan की 21वीं किस्त?

बता दें कि 2023 में सरकार ने 15 नवंबर को किस्त जारी की थी, जबकि 2024 में 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को भेजी गई थी. इस बार भी उम्मीद है कि सरकार 20 अक्टूबर 2025 तक 21वीं किस्त जारी कर सकती है. हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक तारीख नहीं आई है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ,दिवाली से पहले किसानों के खाते में 2000 की किस्त आने की पूरी संभावना है.

इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे अगली किस्त के पैसे

अगर आपने पीएम किसान योजना में अब तक e-KYC नहीं करवाई है, तो आपकी किस्त अटक सकती है. सरकार ने साफ कहा है कि बिना e-KYC कोई भुगतान नहीं किया जाएगा.इसके अलावा अगर बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, आईएफएससी कोड गलत है, या अकाउंट बंद हो गया है, तो भी पैसा ट्रांसफर नहीं होगा. बहुत से किसानों की किस्त इसलिए भी रुक जाती है क्योंकि उन्होंने आवेदन करते समय गलत जानकारी या डॉक्यूमेंट जमा किए होते हैं. इसलिए एक बार अपनी बैंक डिटेल और आधार लिंकिंग जरूर चेक कर लें.

PM Kisan Beneficiary List में नाम कैसे चेक करें?

कई बार किसान लिस्ट से बाहर हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम अभी भी लाभार्थी सूची (Beneficiary List) में है या नहीं, तो यह काम घर बैठे आसानी से कर सकते हैं.

सबसे पहले pmkisan.gov.inवेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर ‘Kisan Corner' सेक्शन में जाएं.

अब ‘Beneficiary List' पर क्लिक करें.

इसके बाद अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव सेलेक्ट करें.

अंत में ‘रिपोर्ट प्राप्त करें' पर क्लिक करें.

अगर आपकी डिटेल सही है और नाम लिस्ट में दिख रहा है, तो समझिए कि किस्त जल्द ही आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी.

किसानों के लिए जरूरी बात

सरकार की तरफ से 21वीं किस्त की आधिकारिक तारीख भले अभी घोषित न हुई हो, लेकिन उम्मीद है कि दिवाली से पहले किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि पहुंच सकती है. इससे पहले जो किसान अभी तक e-KYC नहीं कर पाए हैं, वे इसे जल्द पूरा कर लें. बैंक अकाउंट और आधार नंबर की डिटेल्स को एक बार फिर से चेक कर लें ताकि कोई गलती न रह जाए. इससे आपकी किस्त बिना देरी के सीधे आपके खाते में पहुंच सके.

