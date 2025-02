IND vs PAK: विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए वर्ल्ड क्रिकेट में मचाई खलबली

Virat Kohli Becomes First Batsman To Score Fastest 14000 Runs In ODI: पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में शिरकत करते हुए विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है. वह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया में सबसे तेज 14000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और कोई नहीं बल्कि खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा है. 51 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने 359 मैच की 350 पारियों में 14000 के आंकड़े को छुआ था. वहीं विराट कोहली ने 299 मैच की 287 पारियों में ही 14000 रन के करिश्माई उपलब्धि को हासिल कर लिया है.

भारत के इन दोनों दिग्गजों के बाद तीसरे स्थान पर पूर्व श्रीलंकाई कप्तान कुमार संगकारा का नाम आता है. संगकारा ने अपनी टीम के लिए 402 वनडे मैच खेलते हुए 378 पारियों में 14000 रन बनाए थे.

वनडे में सबसे तेज 14000 रन बनाने वाले दुनिया के चुनिंदा बल्लेबाज

299 मैच - 287 पारी - विराट कोहली (भारत)

359 मैच - 350 पारी - सचिन तेंदुलकर (भारत)

402 मैच - 378 पारी - कुमार संगकारा (श्रीलंका)

विराट कोहली का वनडे करियर

बात करें विराट कोहली के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने खबर लिखे जाने तक 299 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 287 पारियों में 14000 रन निकले हैं. वनडे क्रिकेट में कोहली के नाम 50 शतक और 73 अर्धशतक दर्ज है. यहां उनकी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रदर्शन 183 का रनों का है.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)