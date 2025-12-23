विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी में कैसा है रिकॉर्ड? नहीं पता तो दौड़ा लें एक नजर

Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज 24 दिसंबर यानी की कल से हो रहा है. इस बार यहां घरेलू खिलाड़ियों का ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेटरों का भी जमघट देखने को मिलेगा. टीम इंडिया के लगभग सभी बड़े खिलाड़ी आगामी टूर्नामेंट में शिरकत हुए नजर आएंगे. जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी नाम शामिल है. फैंस को उम्मीद है कि रोहित और विराट का बल्ला विजय हजारे ट्रॉफी में जमकर गरजेगा और वह खूब रन बनाएंगे. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आगाज हो. उससे पहले बात करें इन दोनों धुरंधरों का विजय हजारे ट्रॉफी में प्रदर्शन के बारे में तो वो कुछ इस प्रकार है-

रोहित शर्मा (Rohit Sharma)

रोहित शर्मा करीब सात साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में उतरने के लिए तैयार हैं. पिछली बार उन्होंने यहां 2018 में हिस्सा लिया था. उसके बाद अब जलवा दिखाने वाले हैं. 'हिटमैन' शर्मा ने खबर लिखे जाने तक यहां 18 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 17 पारियों में 38.7 की औसत से 581 रन निकले हैं. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक देखने को मिला है.

विराट कोहली (Virat Kohli)

वहीं बात करें विराट कोहली के बारे में तो वह यहां करीब 15 साल बाद जलवा बिखरने वाले हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने यहां 13 मुकाबलों में हिस्सा लिया है. इस बीच उनके बल्ले से 68.25 की औसत से 819 रन निकले हैं. क्रिकेट प्रेमियों को यहां उनके बल्ले से चार शतक और तीन अर्धशतक देखने को मिले हैं.

पिछली बार 2009-10 में यहां नजर आए थे विराट कोहली

पिछली बार 'किंग' कोहली यहां 2009-10 में खेलते हुए नजर आए थे. उस दौरान उन्होंने 5 पारियों में 45.80 की औसत से 229 रन बनाए थे. जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 102.23 का रहा था.

