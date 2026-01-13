रोहित शर्मा-विराट कोहली कोच गौतम गंभीर के साथ बना रहे वर्ल्ड कप का प्लान, बल्लेबाजी कोच ने दिया बड़ा बयान

2027 ODI World Cup: रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम मैनेजमेंट की योजनाओं में शामिल हैं? भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे से पहले भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक के बयान से तो ऐसा ही लगता है. सीरीज के दूसरे मुकाबले की पूर्व संध्या पर मीडिया के सामने आए कोटक ने कहा कि ये दोनों सुपरस्टार बल्लेबाज मुख्य कोच गौतम गंभीर समेत टीम प्रबंधन के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाए हुए हैं. कोटक ने कहा,"वे गौतम के साथ वनडे प्रारूप पर बात करते हैं और दक्षिण अफ्रीका में होने वाले विश्व कप के लिये हमारी रणनीति पर भी."
सितांशु कोटक ने दूसरे वनडे से पहले कहा,"वे रणनीति बनाते हैं. अब चूंकि वे एक ही प्रारूप खेल रहे हैं तो वे चाहते ऊैं कि भारत सारे मैच जीते." उन्होंने कहा,"दोनों के पास इतना अनुभव है कि वे बाकी खिलाड़ियों के साथ विचार साझा करते हैं और चर्चा करते हैं. वे गौतम के साथ वनडे प्रारूप पर बात करते हैं और दक्षिण अफ्रीका में होने वाले विश्व कप के लिये हमारी रणनीति पर भी."
कोटक ने कहा,"अधिकांश समय मैं वहां होता हूं और अगर मैं सुन रहा हूं तो वे अपना अनुभव साझा करते हैं. मैं उन्हें हमेशा बात करते हुए देखता हूं. सोशल मीडिया पर आप काफी चीजें ऐसी देखते हैं तो मैं देखने से बचता हूं. मैं जहां से देखता हूं, वहां बहुत कुछ सकारात्मक है."
पिछले कुछ महीने से कोहली, रोहित और नये कोचिंग ढांचे के आपसी समीकरणों को लेकर काफी अटकलें लगाई जाती रही हैं . कोटक ने कहा कि मार्च में टी20 विश्व कप खत्म होने के बाद भारत को 34वें ओवर के बाद एक नयी गेंद के नियम को ध्यान में रखकर अपनी बल्लेबाजी पर फिर काम करना होगा. खेलने के हालात में बदलाव के बाद अब गेंदबाजी करने वाली टीम को 35वें से 50वें ओवर के बीच दो गेंदों में से एक चुननी होगी. उन्होंने कहा,"टी20 विश्व कप के बाद वनडे अधिक होंगे. हमें यह नया नियम ध्यान में रखना होगा कि 34वें ओवर के बाद सिर्फ एक गेंद रहेगी."
सौराष्ट्र के पूर्व बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में रवींद्र जडेजा की फॉर्म और उनके भविष्य को लेकर जताई जा रही चिंताओं को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा,"मुझे नहीं लगता कि मैं किसी खिलाड़ी के भविष्य के बारे में जवाब देने वाला कोई व्यक्ति हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप रवींद्र के बारे में पूछेंगे, तो वह फिट हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब तक कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और खेल का आनंद ले रहा है, तब तक हर खिलाड़ी भारत और टीम के लिए खेलना और अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगा."
