भारत लौटे विराट कोहली, क्या मुंबई में लियोनेल मेस्सी से करेंगे मुलाकात?

Virat Kohli vs Lionel Messi: बड़ी रकम खर्च कर टिकट खरीदने के बावजूद हजारों प्रशंसकों ने अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेस्सी की एक साफ झलक नहीं मिल पाने से निराशा में यहां साल्ट लेक स्टेडियम के अंदर जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

भारत लौटे विराट कोहली, क्या मुंबई में लियोनेल मेस्सी से करेंगे मुलाकात?
Virat Kohli -Lionel Messi
  • विराट कोहली लंदन से वापस भारत लौट आए हैं और उनके लौटने की खास वजह मेस्सी से मुलाकात बताई जा रही है
  • मुंबई के कलिना एयरपोर्ट पर कोहली की तस्वीरें वायरल हुईं, जिससे उनके मेस्सी से मिलने की संभावना जताई जा रही है
  • लियोनेल मेस्सी तीन दिनों के भारत दौरे पर हैं, जिसका आगाज कोलकाता से हुआ और यह दौरा दिसंबर में हो रहा है
Virat Kohli: भारतीय दिग्गज विराट कोहली वापस भारत लौट आए हैं. इसके पीछे एक खास वजह बताया जा रहा  है. फैन्स को मानना है कि विराट कोहली लंदन से वापस इस समय इसलिए लौटे हैं क्योंकि दिग्गज फुटबॉलर मेस्सी से मुलाकात करना है. मुंबई के कलिना एयरपोर्ट से कपल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. कई फैंस अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वे यहां फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी से मिलने आए हैं, जो शनिवार, 13 दिसंबर से शुरू हुए तीन दिन के GOAT टूर के लिए इंडिया आए हैं. बता दें कि हाल ही में कोहली भारत में थे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलकर वापस लंदन चले गए थे. 

बता दें कि मेस्सी तीन दिनों के भारत दौरे पर है जिसकी शुरुआती कोलकाता से हुई. उनका यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारतीय फुटबॉल अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। भारत फीफा रैंकिंग में 142वें स्थान पर खिसक गया है जो 2016 के बाद उनकी सबसे खराब रैंकिंग है. यही नहीं मौजूदा सत्र का लगभग आधा समय बीत जाने के बाद बावजूद घरेलू फुटबॉल की शीर्ष प्रतियोगिता (इंडियन सुपर लीग) शुरू होने को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है.

विश्व कप विजेता कप्तान मेस्सी अपने लंबे समय के साथी लुई सुआरेज और अर्जेंटीना के टीम के साथी रोड्रिगो डी पॉल के साथ सुबह करीब 11.30 बजे स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम में लगभग 50,000 दर्शक मौजूद थे.

मेस्सी के कार्यक्रम में मची अफरा-तफरी

बड़ी रकम खर्च कर टिकट खरीदने के बावजूद हजारों प्रशंसकों ने अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेस्सी की एक साफ झलक नहीं मिल पाने से निराशा में यहां साल्ट लेक स्टेडियम के अंदर जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

