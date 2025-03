IND vs NZ: विराट कोहली ने 300वें वनडे मैच में रचा इतिहास, तेंदुलकर का महारिकॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Virat Kohli record as fielder in international cricket: चैंपियंस ट्रॉफी के 12वें मैच में (Champions Trophy 2025) भारत ने न्यूजीलैंड (IND vs NZ) को 44 रन से हराकर धमाका कर दिया. भारतीय टीम अब अपने ग्रुप में टॉप पर पहुंच गई, जिससे अब सेमीफाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई टीम से होगा. बता दें कि यह कोहली के वनडे करियर का 300वां मैच था. विराट कोहली (Virat Kohli 300th ODI match) अपने करियर के 300वें वनडे मैच बल्लेबाजी करते हुए केवल 11 रन ही बना सके लेकिन फील्डिंग के दौरान एक कैच लपक कर इतिहास रच दिया. विराट कोहली अब भारत की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

कोहली ने राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को कैच लेने के मामले में पछाड़कर इतिहास रच दिया. बता दें कि राहुल द्रविड़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 637 पारियों के दौरान 333 कैच लेने में सफल रहे थे. वहीं, अब विरा कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 657 पारियों में 334 कैच लेने में सफल हो गए हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी (बतौर फील्डर) (Most catches for India as a fielder in Internation cricket)

334* : विराट कोहली (657 पारी)

333 : राहुल द्रविड़ (637 पारी)

261 : अज़हरुद्दीन (509 पारी)

256 : सचिन तेंदुलकर (823 पारी)

229 : रोहित शर्मा (559 पारी)

राहुल द्रविड़ ने कुल 334 कैच पकड़े हैं, जिनमें से 333 भारत के लिए और 1 ICC वर्ल्ड XI के लिए लिए थे.

इसके अलावा विराट कोहली के नाम वनडे में अब159 कैच दर्ज हो गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने वनडे में 160 कैच लिए हैं. वहीं, वनडे में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड महेला जयवर्धने के नाम है. महेला जयवर्धनेने वनडे में 218 कैच लेने में सफलता हासिल की थी. (Most catches in career in ODIs)

कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड

इसके अलावा कोहली 300वें वनडे मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, कोहली के नाम 300 वनडे मैच के बाद कुल 14096 रन दर्ज है. कोहली ने इस मामले में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. वहीं, सचिन ने अपने पहले 300 वनडे मैच तक 11544 रन बनाए थे. वहीं, सौरव गांगुली ने 300 वनडे मैच तक 11079 रन बनाने में सफलता हासिल की थी. इसके अलावा रिकी पोंटिंग ने अपने करियर के 300 वनडे मैच खेलने के बाद कुल 11044 रन बनाए थे. जैक कैलिस ने 300 वनडे मैच तक 10699 रन बनाने में सफलता हासिल की थी.

करियर के 300 वनडे मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज (Most Run in First 300 ODI)

विराट कोहली- 14096

तेंदुलकर- 11544

गांगुली- 11079

रिकी पोंटिंग- 11044

जैक कैलिस- 10699

वहीं, मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था. भारत ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 249 रन बनाए. भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन श्रेयस अय्यर ने बनाए हैं. अय्यर ने 98 गेंद पर 79 रन की पारी खेली थी. वहीं, लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम 45.3 ओवर में 205 रन ही बना सकी. भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने कमाल किया और 5 विकेट लेने में सफल रहे. वरुण को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.