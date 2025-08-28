'मेरे हीरो और मेरे आदर्श हैं', डेवाल्ड ब्रेविस ने बताया उस दिग्गज का नाम जो है उनका रोल मॉडल

Dewald Brevis Said AB De Villiers Is My Hero And My Role Model: दक्षिण अफ्रीकी युवा बैटर डेवाल्ड ब्रेविस मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं है. उनके विस्फोटक खेल कि पूरी दुनिया दीवानी है. वर्ल्ड क्रिकेट के कई युवा स्टार उनके जैसा बनना चाहते हैं. मगर आपको पता है क्रिकेट जगत में 'बेबी एबी' नाम से मशहूर ब्रेविस का भी एक पसंदीदा दिग्गज खिलाड़ी है. जिसे वो अपना आदर्श भी मानते हैं. अफ्रीकी टेलीविजन चैनल सुपरस्पोर्ट के मुताबिक वो कोई और नहीं बल्कि प्रोटियाज टीम के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स हैं. बातचीत के दौरान डेवाल्ड ब्रेविस ने कहा, 'एबी डिविलियर्स मेरे हीरो और मेरे आदर्श हैं.'

कौन हैं डेवाल्ड ब्रेविस?

डेवाल्ड ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के युवा खिलाड़ी हैं. जिनका जन्म 29 अप्रैल साल 2003 में जोहान्सबर्ग में हुआ था. मौजूद समय में वह 22 साल और 121 दिन के हैं. युवा बैटर के विस्फोटक बल्लेबाजी को देखते हुए लोग उन्हें प्यार से 'बेबी एबी' उपनाम से भी पुकारते हैं.

Dewald Brevis said, "AB De Villiers is my hero and my role model". (Supersport). pic.twitter.com/7lFh0Gt8ed — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 27, 2025

15 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं ब्रेविस

डेवाल्ड ब्रेविस ने खबर लिखे जाने तक अफ्रीकी टीम के लिए कुल 15 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 16 पारियों में 458 रन निकले हैं. ब्रेविस के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में एक शतक और दो अर्धशतक दर्ज है.

टी20 फॉर्मेट में खूब चला है ब्रेविस का बल्ला

ब्रेविस अपनी टीम के लिए दो टेस्ट मैच की तीन पारियों में 28.00 की औसत से 84, वनडे में तीन मैच खेलते हुए तीन पारियों में 18.66 की औसत से 56 और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 मैच खेलते हुए 10 पारियों मे 39.75 की औसत से 318 रन बनाए हैं.

ब्रेविस ने टी20 फॉर्मेट में लगाया है एक शतक और एक अर्धशतक

ब्रेविस के बल्ले से टेस्ट फॉर्मेट में एक अर्धशतक देखने को मिला है. वहीं क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप मे उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया है. वनडे फॉर्मेट में उनके बल्ले से एक भी शतक या अर्धशतक नहीं निकला है.

