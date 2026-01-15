VIDEO: विराट कोहली ने बीच मैदान में लगाया ड़ास का तड़का, वीडियो मचा रहा है तहलका

Virat Kohli, India vs New Zealand, 2nd ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 14 जनवरी को राजकोट में खेला गया. जहां भारतीय टीम को सात विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा. दूसरे मुकाबले में जरूर भारतीय टीम को कामयाबी हाथ नहीं लगी. मगर धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने फैंस को बोर होने बिल्कुल नहीं दिया. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां वह लक्ष्य का बचाव करते हुए बीच मैदान में डांस करते हुए नजर आए. लोग उनके इस वीडियो को खूब पसंद भी कर रहे हैं.

राजकोट में खामोश रहा विराट का बल्ला

क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद थी कि दूसरे वनडे मुकाबले में भी विराट का बल्ला जमकर चलेगा. यहां उन्हें शुरूआत भी अच्छी मिली. मगर उसे वह बड़ी पारी में तब्दील करने में नाकामयाब रहे. मैच के दौरान तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 29 गेंदों का सामना किया. इस बीच 79.31 की स्ट्राइक रेट से 23 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से दो चौके निकले.

भारत को मिली हार

बात करें मुकाबले के बारे में तो राजकोट में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 50 ओवरों में 284/7 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पांचवें क्रम के बल्लेबाज केएल राहुल सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 92 गेंदों में 112 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली. उनके अलावा कैप्टन शुभमन गिल ने 56 रनों का योगदान दिया. बाकी के अन्य बल्लेबाज कीवी गेंदबाजों के सामने रनों के लिए हमेशा जुझते हुए ही नजर आए.

जीत के लिए मिले 285 रनों के लक्ष्य को विपक्षी टीम ने 15 गेंद शेष रहते सात विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. मैच के हीरो चौथे क्रम के अनुभवी बल्लेबाज डेरिल मिचेल रहे. जिन्होंने 117 गेंदों में 111.96 की स्ट्राइक रेट से 131 रनों की शतकीय पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाकर ही वापिस लौटे.

मिचेल के अलावा तीसरे क्रम के बल्लेबाज विल यंग ने 98 गेंदों में 87 रनों का योगदान दिया. दूसरे वनडे मुकाबले में मिली जीत के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है.

