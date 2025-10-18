भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज में किन 5 तेज गेंदबाजों ने लिए हैं सर्वाधिक विकेट?

Most wickets for Australia vs India in ODI: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त होने के बेहद करीब है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज कल (19 अक्तूबर 2025) से हो रहा है. आगामी सीरीज के लिए दोनों टीमें जमकर पसीना बहा रही हैं. दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक मैच विनर खिलाड़ी भी मौजूद हैं. जो पलक झपकते ही मैच का रुख बदलने में माहिर हैं. प्रतिष्ठित सीरीज का आगाज हो, उससे पहले बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए अबतक के वनडे इतिहास में किन पांच गेंदबाजों ने सर्वाधिक विकेट लिए हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं.

ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वनडे सीरीज में खबर लिखे जाने तक सर्वाधिक विकेट चटकाने का रिकॉर्ड पूर्व ऑस्टेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेट ली के नाम दर्ज है. 48 वर्षीय दिग्गज ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत के खिलाफ 2000 से 2012 के बीच कुल 32 वनडे मुकाबले खेले. इस बीच वह 30 पारियों में 21.00 की औसत से 55 विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

कपिल देव (भारत)

दूसरे स्थान पर पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव का नाम आता है. जिन्होंने भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 41 वनडे मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच वह 39 पारियों में 27.68 की औसत से 45 सफलता प्राप्त करने में कामयाब रहे. कपिल देव भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज हैं.

मिचेल जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया)

तीसरे पायदान पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन काबिज हैं. जिन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वनडे सीरीज में सर्वाधिक विकेट चटकाए हैं. जॉनसन ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत के खिलाफ वनडे में 2006 से 2015 के बीच कुल 27 मैच खेले. इस बीच वह 26 पारियों में 26.06 की औसत से 43 विकेट झटकने में कामयाब रहे.

स्टीव वॉ (ऑस्ट्रेलिया)

खास लिस्ट में चौथे स्थान पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ का नाम आता है. जिन्होंने कंगारू टीम की तरफ से भारत के खिलाफ कुल 53 वनडे मुकाबले खेले. इस बीच वह 37 पारियों में 29.46 की औसत से 43 विकेट प्राप्त करने में कामयाब रहे.

कई लोगों का सवाल रहता है कि स्टीव वॉ और मिचेल जॉनसन दोनों ने ही भारत के खिलाफ वनडे में क्रमशः 43-43 विकेट चटकाए हैं. इसके बावजूद स्टीव वॉ, मिचेल जॉनसन से एक पायदान निचे क्यों स्थित हैं? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं.

जॉनसन ने भारत के खिलाफ अपने 43 विकेट केवल 26 पारियों में चटकाए हैं, जबकि स्टीव वॉ को इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 37 पारियों का सहारा लेना पड़ा था. यही वजह है कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में सर्वाधिक विकेट चटकाने के मामले में जॉनसन, स्टीव वॉ से एक पायदान ऊपर काबिज हैं.

मोहम्मद शमी (भारत)

टॉप-5 में आखिरी नाम भारतीय टीम से बाहर चल रहे अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का आता है. जिन्होंने भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में भारत की तरफ से 26 मैच खेलते हुए 25 पारियों में 42 विकेट चटकाए हैं.

यह भी पढ़े- "जब दबाव होता है..." रोहित-कोहली के 2027 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर पूर्व दिग्गज ने दिया बड़ा बयान