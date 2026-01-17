विज्ञापन
माथे पर चंदन का लेप लगाकर भोले के दरबार में पहुंचे विराट कोहली, लगाया 'जय श्री महाकाल' के जयकारे

Virat Kohli, Kuldeep Yadav Seek Blessings At Mahakaleshwar Temple: टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने भी तीसरे मैच के लिए इंदौर पहुंचते ही उज्जैन के महाकाल में अपनी हाज़िरी लगाई तो वहीं अब कोहली ने भी महाकाल के दर्शन किए.

Virat Kohli: कोहली पहुंचे महाकाल के दरबार में
Virat Kohli: कोहली पहुंचे महाकाल के दरबार में
  • टीम इंडिया के खिलाड़ी और कोच महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में जाकर महादेव के दर्शन और आशीर्वाद लेने गए थे
  • विराट कोहली और कुलदीप यादव ने महाकाल मंदिर की भस्म आरती में शामिल होकर आध्यात्मिक अनुभव साझा किया था
  • कुलदीप यादव ने महाकाल के दर्शन के बाद टीम के लिए खुशहाली और सफलता की कामना की थी
Virat Kohli Attends Bhasma Aarti At Ujjain: टीम इंडिया दुनिया में कहीं भी क्रिकेट खेले, अगर मैच या टूर्नामेंट किसी तीर्थस्थान में है और टीम के पास वक्त भी है तो खिलाड़ी देवालयों में ज़रूर जाते हैं. विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के नैनीताल के पास किआचि धाम में नीम करौलि बाबा और वृन्दावन में प्रेमानंद जी महाराजके दर्शन की तस्वीरें पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं. 

महाकाल के दर्शन के लिए विराट-कुलदीप
18 तारीख को भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच वनडे सीरीज़ का आख़िरी और निर्णायक मैच इंदौर में खेला जाना है. उससे पहले टीम इंडिया के कोच और खिलाड़ियों ने उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में जाकर महादेव के दर्शन किये और आशीर्वाद लिया. अब विराट कोहली और कुलदीप यादव की उज्जैन के महाकाल मंदिर की ‘भस्म आरती' में शामिल होने की तस्वीरें सामने आईं हैं.

पूरी दुनिया को मिले महाकाल का आशीर्वाद'
कुलदीप यादव ने दर्शन के बाद कहा, “पूरी टीम आई थी महाकाल के दर्शन के लिए. बहुत अच्छा अनुभव रहा. हमेशा ही अच्छा अनुभव रहता है महाकाल के दर्शन करके. बहुत शांति मिलती है. ऐसी ही भगवान की कृपा बनी रहे हमसब पर. क्रिकेट के साथ-साथ अपनी ज़िन्दगी में भी अच्छा करते रहें, यही उम्मीद करते हैं. यही दुआ करता हूं कि महाकाल सबको खुश रखें, सबको खुशी-चैन मिले. बहुत अच्छा लगा.”

कोच गंभीर, राहुल ने भी किये दर्शन
टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने भी तीसरे मैच के लिए इंदौर पहुंचते ही उज्जैन के महाकाल में अपनी हाज़िरी लगाई. राजकोट में शतकीय पारी खेलकर सबका दिल जीतनेवाले केएल राहुल भी महाकाल के दर्शन करते देखे गए. दरअसल पूरी टीम इंडिया ही एक आस्थावान टीम है. तीर्थस्थलों से इनकी तस्वीरें हमेशा वायरल होती रही हैं सुनील गावस्कर, कपिलदेव और सचिन तेंदुलकर से लेकर एमएस धोनी जैसे दिग्गज़ों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती रही हैं.
 

