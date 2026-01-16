कौन है बॉर्डर 2 में सनी देओल का ये बेटा? पर्दे पर आने से पहले कई बार हुआ रिजेक्ट, करना पड़ा संघर्ष

बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह 1997 की हिट फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जो 28 साल बाद आ रही है. फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन मुख्य भूमिकाओं में हैं. हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर और गानों जैसे 'घर कब आएगे' और 'ऐ जाते हुए लम्हें' ने दर्शकों में पुरानी यादें ताजा कर दी हैं. 'बॉर्डर 2' के ट्रेलर में सनी देओल की दमदार आवाज और ललकार ने फैंस को उत्साहित कर दिया है. 'बॉर्डर 2' के बाद फिल्म में सनी देओल के बेटे का रोल करने वाले एक्टर की चर्चा तेज हो गई है.

कौन है फिल्म में सनी देओल का बेटा

फिल्म में सनी देओल के ऑनस्क्रीन बेटे का किरदार युवा अभिनेता गुनीत संधू निभा रहे हैं. उनका रोल अंगद सिंह कलेर नाम के एक फौजी का है, जो सेना में शामिल होता है. सनी देओल की पत्नी की भूमिका मोना सिंह कर रही हैं. गुनीत के लिए 'बॉर्डर 2' करियर का बड़ा मौका है. वे मुंबई में सालों की मेहनत के बाद यहां पहुंचे हैं. गुनीत ने सनी देओल की पुरानी फिल्में जैसे 'बॉर्डर' और 'गदर' देखकर बड़े होने का जिक्र किया है. सेट पर सीनियर कलाकारों के साथ काम करके उन्होंने काफी कुछ सीखा.

कौन है गुनीत संधू

गुनीत संधू का सफर आसान नहीं रहा. 16 साल की उम्र में 10वीं पास करने के बाद वे आगे पढ़ाई और सपनों को पूरा करने मुंबई चले गए. यहां उन्होंने भावनात्मक, पेशेवर और रचनात्मक चुनौतियों का सामना किया. कई ऑडिशन दिए, एक्टिंग वर्कशॉप किए, लेकिन बार-बार असफलताएं मिलीं. उनका पहला ब्रेक विज्ञापनों से मिला. एक कैंपेन में उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया. करीब चार साल तक वे ऐड फिल्मों में व्यस्त रहे, लेकिन वे कुछ अलग करना चाहते थे. इसी दौरान 'बॉर्डर 2' के लिए ऑडिशन दिया और चयन हो गया. यह उनके लिए सपने जैसा पल था. उन्होंने बताया कि चयन की खबर सुनकर उनके पिता की आंखें भर आईं.

बॉर्डर 2 की स्टार कास्ट

इससे पहले गुनीत अभिषेक बच्चन की फिल्म 'घूमर' और वेब सीरीज 'जब वी मैच्ड' में छोटे रोल कर चुके हैं, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं मिला. उनके इंस्टाग्राम पर करीब 9,445 फॉलोअर्स हैं. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि 'बॉर्डर 2' गुनीत को नई पहचान देगी. फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जबकि जेपी दत्ता और भूषण कुमार इसके निर्माता हैं. कलाकारों में मेधा राणा, अहान शेट्टी, आन्या सिंह और सोनम बाजवा भी शामिल हैं.