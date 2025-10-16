IND vs AUS: रोहित-विराट के 'रॉकेट शो' से टीम इंडिया की मनेगी दिवाली, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये आंकड़े दे रहे गवाही

Virat Kohli and Rohit Sharma vs AUS in ODI: भारतीय टीम 19 अक्टूबर से शुभमन गिल की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ खेलेगी. इस दौरे पर टीम के दो अनुभवी बल्लेबाज़ विराट कोहली और रोहित शर्मा भी शामिल हैं. दोनों खिलाड़ियों के लिए यह सीरीज अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसे साल 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों का एक हिस्सा माना जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में कोहली और रोहित का रिकॉर्ड अब तक शानदार रहा है, और दोनों से एक बार फिर बड़े प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे प्रदर्शन

विराट कोहली ने अब तक 50 वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54.46 की औसत से 2451 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 8 शतक और 15 अर्धशतक जड़े हैं. ऑस्ट्रेलिया की तेज़ और उछालभरी पिचों पर विराट हमेशा भरोसेमंद बल्लेबाज़ साबित हुए हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी लगातार प्रभावशाली रहा है.

रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे प्रदर्शन

टीम इंडिया के कप्तान रह चुके रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 46 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 57.30 की औसत से 2407 रन बनाए हैं. इस दौरान रोहित ने 8 शतक और 9 अर्धशतक लगाए हैं. साल 2013 में खेले गए मुकाबले में रोहित ने 209 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर वनडे इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज़ बनें थे.

ऑस्ट्रेलिया की धरती पर दोनों का प्रदर्शन

जब बात ऑस्ट्रेलिया में खेले गए मैचों की होती है, तो रोहित और विराट दोनों के आंकड़े बेहद शानदार हैं. रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 30 वनडे मैचों में 53.12 की औसत से 1328 रन बनाए हैं, जिनमें 5 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में 29 वनडे में 51.03 की औसत से 1327 रन जोड़े हैं, जिनमें 5 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट-रोहित के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर 123 रन (95 गेंद) है, जो उन्होंने 2019 में खेला था. इस पारी में उन्होंने 16 चौके और 1 छक्का लगाया था. वहीं रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर 209 रन (158 गेंद) रहा है, जिसमें उन्होंने 12 चौके और 16 छक्के लगाए थे. यह पारी आज भी भारतीय वनडे इतिहास की सबसे यादगार पारियों में गिनी जाती है.

ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत की एकदिवसीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल.

भारत की टी20 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल (वीसी), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर.