विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित-कोहली अगला मैच कब खेलेंगे? जानें मैच का लाइव टेलीकास्ट होगा या नहीं !

Virat Kohli and Rohit Sharma at Vijay Hazare Trophy 2025/26: विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपने पहले मैच में शतकीय पारी खेलकर फैन्स का दिल जीत लिया, विराट कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ मैच में 131 रन की पारी खेली तो वहीं, रोहित शर्मा ने सिक्किम के खिलाफ मैच में 155 रन बनाए. दोनों ने अपनी-अपनी टीम के लिए बेहतरीन शतकीय पारी खेलकर धमाका कर दिया था. अब दोनों खिलाड़ी एक बार फिर विजय हजारे ट्रॉफी के अगले मैच में मैदान पर उतरने वाले हैं.

कोहली और रोहित अगला मैच कब खेलेंगे?

अब फैंस के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके पसंदीदा सुपरस्टार विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में अगला मैच कब खेलेंगे, अब वे दूसरे राउंड के मैचों में भी खेलने वाले हैं, जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि दूसरे राउंड के मैच 26 दिसंबर, शुक्रवार को खेले जाएंगे. दिल्ली ग्रुप D में है, जबकि मुंबई ग्रुप C में है. दोनों टीमें अभी अपने-अपने पॉइंट्स टेबल में टॉप पर हैं. फैंस के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि एक बार फिर, आप उन्हें लाइव खेलते हुए नहीं देख पाएंगे क्योंकि BCCI ने मुंबई और/या दिल्ली के दूसरे VHT मैच की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कोई तैयारी नहीं की है.

विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली (विराट कोहली) का अगला मैच

26 दिसंबर: दिल्ली बनाम गुजरात – BCCI का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कर्नाटक. ( लाइव स्ट्रीमिंग नहीं)

विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई (रोहित शर्मा) का अगला मैच

26 दिसंबर: मुंबई बनाम उत्तराखंड – सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर। (कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं)

विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दो मैचों के लिए दिल्ली की टीम: ऋषभ पंत (कप्तान), आयुष बडोनी (उपकप्तान), विराट कोहली, अर्पित राणा, यश ढुल, सार्थक रंजन, प्रियंश आर्य, तेजस्वी सिंह (विकेटकीपर), नितीश राणा, ऋतिक शौकीन, हर्ष त्यागी, सिमरजीत सिंह, प्रिंस यादव, दिविज मेहरा, आयुष डोसेजा, वैभव कंडपाल, रोहन राणा, इशांत शर्मा, नवदीप सैनी.

मुंबई की टीम: शार्दुल ठाकुर (कप्तान), रोहित शर्मा (दो मैच), ईशान मुलचंदानी, मुशीर खान, अंग्रिश रघुवंशी, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, चिन्मय सुतार, आकाश आनंद (विकेटकीपर), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, ओंकार तर्मले, सिल्वेस्टर डी'सूजा, सैराज पाटिल, सूर्यांश शेडगे.

Hi! You can watch the Vijay Hazare Trophy 2025–26 on FRI, 26th DEC, from 9 AM onwards. Jharkhand vs Rajasthan LIVE on JioHotstar & Star Sports Khel, and Assam vs J&K LIVE on JioHotstar. — Star Sports (@StarSportsIndia) December 24, 2025

इन मैचों का होगा लाइव टेलीकास्ट

स्टार नेटवर्क की ओर से एक पोस्ट शेयर किया गया है जिसमें कहा गया है कि, 26 दिसंबर दो मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार नेटवर्क पर होगा, Star Sports की ओर से एक्स पर पोस्ट में लिखा गया है, "नमस्ते! आप विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 शुक्रवार, 26 दिसंबर को सुबह 9 बजे से देख सकते हैं. झारखंड बनाम राजस्थान JioHotstar और Star Sports Khel पर LIVE, और असम बनाम J&K JioHotstar पर LIVE" .

फैन्स हैं नाराज

विजय हजारे ट्रॉफी में कोहली और रोहित शर्मा वाले मैच का लाइव टेलीकास्ट न होने से फैन्स नाराज हैं सोशल मीडिया पर फैन्स लगातार बीसीसीआई को टैग करके मैसेज लिख रहे हैं. लोगों का मानना है कि बीसीसीआई को लाइव मैच के टेलीकास्ट का प्रबंध कराना चाहिए. अब ये देखना है कि फैन्स की यह इच्छा पूरी होगी या नहीं, हालांकि कल दोनों मैच के लिए लाइव टेलीकास्ट का कोई इंतजाम अबतक नहीं हुआ है