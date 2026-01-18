विज्ञापन
Video: हाथ मिलाना तो दूर, गौतम गंभीर की तरफ विराट कोहली ने देखा भी नहीं, सोशल मीडिया पर मची सनसनी

Virat Kohli Vs Gautam Gambhir: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच इंदौर में खेला जाएगा, तीसरे वनडे मैच से पहले एक वीडियो सामने आया है जिसमें कोहली और गंभीर एक दूसरे से अलग-थलग नजर आ रहे हैं जिससे सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो गए हैं.

Virat Kohli Vs Gautam Gambhir Viral Video: वायरल video ने मचाई सनसनी
  • इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया ने होलकर स्टेडियम में अभ्यास किया था
  • अभ्यास के दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच बातचीत न होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ
  • वीडियो में कोहली गंभीर से नजरें चुराते हुए आगे निकलते हुए दिखे, जिससे फैंस में अटकलें लगने लगीं
Virat Kohli and Gautam Gambhir: इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा वनडे मैच खेला जाना है. उस मैच से पहले टीम इंडिया ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस किया. लेकिन प्रैक्टिस के दौरान एक ऐसा नजारा भी देखने को मिला जिसने फैन्स के बीच सनसनी मचा दी. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल सामने आई है जिसमें प्रैक्टिस के दौरान कोहली और गंभीर एक दूसरे से बात नहीं करते हुए नजर आए हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि अपने सामने गंभीर को देखने के बाद भी कोहली ने उनसे दूरी बनाई और बिना देखे उनसे आगे निकल गए. इस वीडियो को देखकर एक बार फिर फैन्स तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. कई लोगों को लग रहा है कि अभी भी टीम का माहौल अच्छा नहीं है.

फैन्स बोले- कुछ तो गड़बड़ है.

सितांशु कोटक ने कहा, कोहली-रोहित और गंभीर करते हैं एक दूसरे से बात

भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कोहली औऱ गंभीर को लेकर बात की थी और कहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अगले साल होने वाले विश्व कप की तैयारी समेत भारत की दीर्घकालिन वनडे रणनीति बनाने में सक्रिय रूप से शामिल है.कोटक ने कहा,"अधिकांश समय मैं वहां होता हूं और अगर मैं सुन रहा हूं तो वे अपना अनुभव साझा करते हैं. मैं उन्हें हमेशा बात करते हुए देखता हूं. सोशल मीडिया पर आप काफी चीजें ऐसी देखते हैं तो मैं देखने से बचता हूं. मैं जहां से देखता हूं, वहां बहुत कुछ सकारात्मक है."

पिछले कुछ महीने से कोहली, रोहित और नये कोचिंग ढांचे के आपसी समीकरणों को लेकर काफी अटकलें लगाई जाती रही हैं . कोटक ने कहा कि मार्च में टी20 विश्व कप खत्म होने के बाद भारत को 34वें ओवर के बाद एक नयी गेंद के नियम को ध्यान में रखकर अपनी बल्लेबाजी पर फिर काम करना होगा. खेलने के हालात में बदलाव के बाद अब गेंदबाजी करने वाली टीम को 35वें से 50वें ओवर के बीच दो गेंदों में से एक चुननी होगी. उन्होंने कहा,"टी20 विश्व कप के बाद वनडे अधिक होंगे. हमें यह नया नियम ध्यान में रखना होगा कि 34वें ओवर के बाद सिर्फ एक गेंद रहेगी."

