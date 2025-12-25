Vijay hazare Trophy 2025: इस खिलाड़ी के नाम है सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड, दूसरे नंबर पर पृथ्वी शॉ

Most Runs Record in VIjay Hazare Trophy: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित घरेलू क्रिकेट की लिस्ट ए फॉर्मेट की प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी के 2025-26 संस्करण का आगाज बुधवार को हुआ. टूर्नामेंट की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में हुई. पहले ही दिन 22 बल्लेबाजों ने शतक लगाए. शतक लगाने वाले प्रमुख बल्लेबाजों में मुंबई के लिए रोहित शर्मा, दिल्ली के लिए विराट कोहली, बिहार के लिए वैभव सूर्यवंशी, झारखंड के लिए ईशान किशन, और कर्नाटक के लिए देवदत्त पड्डीकल का नाम प्रमुख है. ओड़िशा के स्वास्तिक समल ने इन सभी बल्लेबाजों से आगे बढ़ते हुए दोहरा शतक लगाया. स्वास्तिक ने सौराष्ट्र के खिलाफ 169 गेंद पर 212 रन की पारी खेली.

विजय हजारे ट्रॉफी में स्वास्तिक की खेली ये चौथी सबसे बड़ी पारी थी. वह संजू सैमसन के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं. विजय हजारे ट्रॉफी इतिहास की सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड तमिलनाडु के विकेटकीपर बल्लेबाज एन जगदीशन के नाम है. जगदीशन ने 21 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 141 गेंद पर 277 रन की पारी खेली थी.

टूर्नामेंट की दूसरी बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भारतीय टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के नाम है. शॉ ने 2021 में पुडुचेरी के खिलाफ 152 गेंद पर 227 रन की नाबाद पारी खेली थी. हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक लगाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ सूची में तीसरे स्थान पर हैं. गायकवाड़ ने 28 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के खिलाफ नाबाद 220 रन की पारी खेली थी. संजू सैमसन चौथे स्थान पर हैं. 12 अक्टूबर 2019 को उन्होंने गोवा के खिलाफ 129 गेंद पर नाबाद 212 रन की पारी खेली थी.

विजय हजारे ट्रॉफी के 2025-26 संस्करण का पहला दिन बेहद धमाकेदार रहा. बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं. ऐसे में टूर्नामेंट के शीर्ष चार व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड आने वाले दिन में टूट सकता है.

