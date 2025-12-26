विज्ञापन
3 गोल्डेन डक, 7 खिलाड़ी दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचे, विजय हजारे में किसका हुआ ऐसा हाल?

भारतीय घरेलू क्रिकेट में आज विजय हजारे ट्रॉफी के 19 मुकाबले अलग-अलग शहरों में खेले जा रहे हैं. इस टूर्नामेंट में आज खेले जा रहे एक मैच में घातक गेंदबाजी के कारण एक टीम मात्र 83 रन पर सिमट गई.

विजय हजारे ट्रॉफी में शुक्रवार को गेंदबाजों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है.
बेंगलुरु:

Vijay Hazare Trophy 2025: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में आज दूसरे दिन के मैच खेले जा रहे हैं. बुधवार को इस टूर्नामेंट का पहला दिन बल्लेबाजों के नाम रहा. लेकिन आज खेले जा रहे विजय हजारे के मैचों में अभी तक संतुलित खेल नजर आ रहा है. किसी भी मैच में पहले दिन जैसी धमाकेदार बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली है. वहीं कुछ मैचों में तो गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया. ऐसा ही एक मैच आज बेंगलुरु में खेला जा रहा है. जहां सुबह के दो घंटे में ही पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम की पारी समाप्त हो चुकी है. 

ओडिशा और सर्विसेज के बीच खेले जा रहे मैच में दिखा गेंदबाजों का दम

दरअसल विजय हजारे ट्रॉफी में शुक्रवार को ओडिशा और सर्विसेज के बीच खेले जा रहे मैच में बॉलरों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है. इस मैच में ओडिशा के गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी का मुआयना किया. ओडिशा के गेंदबाजों का कहर इस कदर टूटा कि सर्विसेज के तीन बल्लेबाज पहली ही गेंद पर आउट हुए. मतलब कि गोल्डेन डक पर चलते बने. 

मात्र 83 रन बन सिमट गई सर्विसेज की पारी

अलूर क्रिकेट स्टेडियम-3 बेंगलुरु में खेले जा रहे इस मैच में सर्विसेज ने पहले बल्लेबाजी की. सर्विसेज की शुरुआत खराब रही. टीम के बल्लेबाज तू चल मैं आया की तर्ज पर आउट होते गए. लिहाजा सर्विसेज की पूरी पारी मात्र 83 रन पर सिमट गई. सर्विसेज की ओर से 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके. चार बल्लेबाज शून्य के स्कोर पर आउट हुए. 

राजेश मोहंती और संबित ने लिए 4-4 विकेट

ओडिशा की ओर से इस मैच में राजेश मोहंती और संबित एस बराल ने 4-4 विकेट चटकाए. 84 रनों का पीछा करने उतरी ओडिशा की शुरुआत भी खराब रही. ओडिशा की ओर से पिछली मैच में दोहरा शतक मारने वाले स्वास्तिक समल बिना खाता खोले चलते बने. खबर लिखे जाने तक ओडिशा 5 ओवर के बाद दो विकेट के नुकसान पर 15 रन बना चुकी थी.

