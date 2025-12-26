विज्ञापन
वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के साथ क्या-क्या मिला? जानें कितना मिलता है पैसा

Vaibhav Suryavanshi Rashtriya Bal Puraskar: इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले कुल 20 बच्चों में से एक क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी हैं. 14 साल के वैभव सूर्यवंशी सम्मान लेने के लिए आज दिल्ली आए थे.

Vaibhav Suryavanshi Bal Puraskar: क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है. एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से उभर रहे बिहार के वैभव सूर्यवंशी हर फॉर्मेट में काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हर साल 5 से 18 साल की उम्र के बच्चों को दिया जाता है. इस साल ये अवॉर्ड कुल 20 बच्चों को दिया गया है. जिनमें से एक 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी है. अवॉर्ड में एक मेडल, एक लाख रुपये का कैश और 10 हजार के बुक वाउचर और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है.

बता दें कि 26 दिसंबर को ‘वीर बाल दिवस' के रूप में मनाया जाता है. इस अवसर पर वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री 'राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' से सम्मानित किया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह की जयंती के अवसर पर 9 जनवरी 2022 को उनके पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में 26 दिसंबर को ‘वीर बाल दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की थी.

वैभव सूर्यवंशी का करियर

वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 84 गेंदों पर 190 रन की पारी खेली थी. इस पारी में 16 चौके और 15 छक्के शामिल थे. वैभव के लिए साल 2025 काफी सही साबित हुआ था. वैभव ने आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाी थी. वैभव ने 35 गेंद पर शतक लगाते हुए लीग में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. आईपीएल 2025 के 7 मैचों में उन्होंने 252 रन बनाए थे.

इसके अलावा वैभव ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप में शतक लगाया था. वैभव यूथ वनडे में भी शतक लगा चुके हैं.

