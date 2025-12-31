Vijay Hazare Trophy: क्या वैभव सूर्यवंशी आज का मैच खेलेंगे या नहीं? बिहार का है नागालैंड के साथ मुकाबला

Vaibhav Suryavanshi: विजय हजारे ट्रॉफी में आज बिहार का मुकाबला नागालैंड से हैं. इस मैच से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है. बता दें कि बिहार के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अब विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे. दरअसल, साउथ अफ्रीकी दौरे के लिए वैभव भारत की अंडर 19 टीम के साथ अफ्रीकी दौरे पर रवाना हो गए हैं. बता दें कि साउथ अफ्रीकी दौरे पर वैभव भारत की कप्तानी करने वाले हैं. बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव ने दो मैच खेलकर 221 रन बनाए हैं जिसमें उन्होंने एक मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 190 रन की पारी खेली थी.

Bring it home, Vaibhav 💪🇮🇳 pic.twitter.com/sUGIjDmWT5 — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) December 30, 2025

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे सीरीज के लिए टीम:

1.वैभव सूर्यवंशी (कप्तान) 2. एरॉन जॉर्ज (उप-कप्तान) 3. वेदांत त्रिवेदी 4. अभिज्ञान कुंडु (विकेटकीपर) 5. हरवंश सिंह (विकेटकीपर) 6. आर. एस. अंबरीश 7. कनिष्क चौहान 8. खिलान ए. पटेल 9. मोहम्मद एनान 10. हेनिल पटेल 11. डी. दीपेश 12. किश कुमार सिंह 13. उधव मोहन 14. युवराज गोहिल 15. राहुल कुमार

भारतीय अंडर-19 टीम:

आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, आरोन जॉर्ज

स्टैंडबाई खिलाड़ी: राहुल कुमार, हेमचुदेशन जे, बी.के. किशोर,आदित्य रावत