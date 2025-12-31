विज्ञापन
Vijay Hazare Trophy: क्या वैभव सूर्यवंशी आज का मैच खेलेंगे या नहीं? बिहार का है नागालैंड के साथ मुकाबला

Is Vaibhav Suryavanshi playing today in Vijay Hazare Trophy: साउथ अफ्रीकी दौरे पर वैभव भारत की कप्तानी करने वाले हैं. बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव ने दो मैच खेलकर 221 रन बनाए हैं जिसमें उन्होंने एक मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 190 रन की पारी खेली थी. 

Vaibhav Suryavanshi playing today in Vijay Hazare Trophy?
  • वैभव सूर्यवंशी विजय हजारे ट्रॉफी में अब खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, अंडर-19 टीम के साथ साउथ अफ्रीका दौरे पर हैं
  • वैभव सूर्यवंशी इस दौरे में भारत की अंडर-19 टीम के कप्तान के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगे
  • विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव ने दो मैच खेलकर कुल 221 रन बनाए, जिसमें 190 रन की एक बड़ी पारी शामिल है
Vaibhav Suryavanshi: विजय हजारे ट्रॉफी में आज बिहार का मुकाबला नागालैंड से हैं. इस मैच से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है. बता दें कि बिहार के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अब विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे. दरअसल, साउथ अफ्रीकी दौरे के लिए वैभव भारत की अंडर 19 टीम के साथ अफ्रीकी दौरे पर रवाना हो गए हैं. बता दें कि साउथ अफ्रीकी दौरे पर वैभव भारत की कप्तानी करने वाले हैं. बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव ने दो मैच खेलकर 221 रन बनाए हैं जिसमें उन्होंने एक मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 190 रन की पारी खेली थी. 

बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव ने दो मैच खेलकर 221 रन बनाए हैं जिसमें उन्होंने एक मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 190 रन की पारी खेली थी. महज 14 साल की उम्र में आईपीएल डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंदों में शतक लगाकर सूर्खियां बटोरीं थी. उन्होंने यूथ वनडे और टेस्ट मुकाबलों में शतक लगाने के साथ सैयद मुश्ताल अली ट्रॉफी में भी सेंचुरी लगाई. वैभव ने इस साल यूथ टेस्ट के 4 मुकाबलों में 31.85 की औसत के साथ 223 रन बनाए। वहीं, 12 यूथ वनडे मुकाबलों में 57.50 की औसत के साथ 690 रन बनाए,  इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक भी आए.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे सीरीज के लिए टीम:
1.वैभव सूर्यवंशी (कप्तान) 2. एरॉन जॉर्ज (उप-कप्तान) 3. वेदांत त्रिवेदी  4. अभिज्ञान कुंडु  (विकेटकीपर) 5. हरवंश सिंह  (विकेटकीपर) 6. आर. एस. अंबरीश 7. कनिष्क चौहान 8. खिलान ए. पटेल 9. मोहम्मद एनान 10. हेनिल पटेल 11. डी. दीपेश 12. किश कुमार सिंह 13. उधव मोहन 14. युवराज गोहिल 15. राहुल कुमार

भारतीय अंडर-19 टीम:

आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, आरोन जॉर्ज

स्टैंडबाई खिलाड़ी: राहुल कुमार, हेमचुदेशन जे, बी.के. किशोर,आदित्य रावत

 

