Vijay Hazare Trophy 2025-26: घरेलू क्रिकेट में एक और जडेजा की दहाड़, तूफानी शतक, जानें कौन हैं विश्वराज

Vijay Hazare Trophy 2025-26, Vishvaraj Jadeja: विश्वराज जडेजा ने ऐसा धमाका कर दिया है, जिससे सेलेक्टर्स जरूर उनकी ओर देखने को मजबूर होंगे

Punjab vs Saurashtra, 2nd semi final: विश्वराज जडेजा
खेली जा रही विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) में वीरवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में अगर विदर्भ के अमन मोखाड़े ने महफिल लूट ली, तो शुक्रवार को दूसरे सेमीफाइनल में यही काम सौराष्ट्र विश्वराज जडेजा (Vishvaraj Jadeja)  ने किया. विश्वराज के तूफानी नाबाद शतक (165 रन, 127 गेंद, 18 चौके, 3 छक्के) की पारी से बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैदान पर खेले गए सेमीफाइनल में सौराष्ट्र ने दमदार पंजाब को 9 विकेट से रौंदकर फाइनल में जगह बना ली. अब उसकी खिताबी टक्कर विदर्भ के साथ होगी. 

विश्वराज का तीसरा शतक

शुरुआत से अंत तक लगभग दुस्साहसिक रहे 292 रनों के चेज को विश्वराज जडेजा ने अपने प्रचंड प्रहारों से मजाक बनाकर रख दिया. यह टूर्नामेट में लिस्ट ए क्रिकेट में विश्व राज का तीसरा शतक रहा. उनकी यह सेंचुरी 74 गेंदों पर आई. और यह उनकी नाबाद पारी का ही असर रहा कि उनकी टीम ने 39.3 ओवरों में करीब 10 ओवर और 9 विकेट बाकी रहते ही फाइनल का टिकट हासिल कर लिया. और विश्वराज इस पारी के बाद घरेलू क्रिकेट में और फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं.

साल 2018 में हुआ था करियर का आगाज

तूफानी शतक से चर्चा में आए विश्वराज जडेजा फिलहाल 27 साल के हैं और सौराष्ट्र के लिए खेलते है. उन्होंने साल 2017-18 में महाराष्ट्र के लिए टी20 करियर शुरू किया, तो राज्य के लिए पहला फर्स्ट क्लास मैच 2018 में करीब 18 साल की उम्र में ही खेल लिया था. विजय हजारे में घरेलू वनडे की शुरुआत अगले साल 2019 में की. और तभी इसे वह राज्य के लिए नियमित रूप से शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम में अपनी जगह बरकरार रखे हुए हैं. 

कुछ ऐसा है विश्वराज का रिकॉर्ड

विश्वराज ने अभी तक खेले 23 फर्स्ट क्लास मैचों में 28.55 के औसत, 1 शतक और 7 अर्द्धशतक से 1132 रन बनाए. हैं. वहीं, 36 लिस्ट ए मैचों में जडेजा ने 35.68 के औसत से 1249 रन बनाए हैं. इस फॉर्मेट में उनके खाते में 3 शतक और 9 अर्द्धशतक बनाए हैं. वहीं, जडेजा ने 39 टी20 मैचों में 29.37 के औसत से 852 रन बनाए हैं. इस फॉर्मेट में उन्होंने 6 अर्द्धशतक जड़े हैं. कुल मिलाकर जडेजा विशेषज्ञ बल्लेबाज ही हैं क्योंकि बॉलिंग में उनका तीनों ही फॉर्मेटों में कोई प्रभावी रिकॉर्ड नहीं है.
 

