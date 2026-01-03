IND vs NZ: सरफराज खान को आखिर किस गलती की मिल रही सजा, इस प्रदर्शन के बाद भी वनडे स्क्वाड से गायब रहा नाम

Team India Squad for ODI Series vs NZ; Sarfaraz Khan Ignored: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया गया है. शुभमन गिल की कप्तानी में भारत तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलेगा. इसके साथ ही स्क्वाड में श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है और वो उपकप्तान की भूमिका में हैं. इस स्क्वाड में एक खिलाड़ी की कमी दिख रही जिसके नाम की चर्चा लगातार चल रही थी और वो नाम है सरफराज खान.

सरफराज खान का प्रदर्शन

सरफराज खान ने विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में गोवा के खिलाफ 75 गेंदों में 157 रन बनाए, जिसमें नौ चौके और 14 छक्के शामिल थे. इस दौरान सरफराज ने सिर्फ 56 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था. हाल ही में समाप्त हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में सरफराज ने सात मैचों में 203.08 के स्ट्राइक-रेट और 65.80 के औसत से 329 रन बनाए थे. SMAT में अपने सफल प्रदर्शन के बाद, पांच बार की IPL विजेता CSK ने IPL 2026 मिनी-ऑक्शन में इस दाएं हाथ के बल्लेबाज को 75 लाख रुपये में खरीदा.

श्रेयस अय्यर बने उपकप्तान लेकिन...

स्प्लीन इंजरी से उबरकर विजय हजारे ट्रॉफी में 6 जनवरी को खेलने जा रहे श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के विरुद्ध इस सीरीज में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं. हालांकि, इसके लिए उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) से फिटनेस क्लीयरेंस लेना होगा. अय्यर को टीम का उपकप्तान चुना गया है.

गर्दन की चोट से उबर गए हैं शुभमन गिल

शुभमन गिल गर्दन की चोट से उबर गए हैं. ऐसे में वह टीम की कमान संभालते नजर आने वाले हैं. वहीं, इस टीम को विराट कोहली और रोहित शर्मा का अनुभव भी मिलेगा. हालांकि, वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज से आराम दिया गया है.

रवींद्र जडेजा के रूप में भारत के पास अनुभवी ऑलराउंडर मौजूद होगा. वहीं, कुलदीप यादव स्पिन विभाग का जिम्मा संभालेंगे. तेज गेंदबाजी में टीम को मोहम्मद सिराज से काफी आस होगी. हर्षित राणा भी इस टीम को हिस्सा होंगे. भारतीय खेमे में यशस्वी जायसवाल जैसे युवा बल्लेबाज को भी मौका दिया गया है.

ऋषभ पंत के साथ केएल राहुल को बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाजी न्यूजीलैंड के विरुद्ध वनडे सीरीज के लिए चुना गया है,लेकिन संजू सैमसन इस टीम में स्थान बनाने में कामयाब नहीं हो सके हैं. इनके अलावा, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर टीम में जगह नहीं बना सके हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: भारत की वनडे टीम: शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल

इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया के ऐलान के साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया था.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम:: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह.