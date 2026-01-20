विज्ञापन
विशेष लिंक

Video: हार के बाद फैंस ने लगाए गौतम गंभीर 'हाय-हाय' के नारे, विराट कोहली का रिएक्शन हुआ वायरल

Gautam Gambhir-Virat Kohli: न्यूजीलैंड ने इंदौर के होल्कर स्टेडियम में वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में भारत को 41 रनों से हराकर पहली बार भारत में वनडे सीरीज जीती. वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें फैंस गौतम गंभीर हाय-हाय के नारे लगा रहे हैं. दावा है कि यह वीडियो भारत की वनडे सीरीज हार के बाद का है.

Read Time: 3 mins
Share
Video: हार के बाद फैंस ने लगाए गौतम गंभीर 'हाय-हाय' के नारे, विराट कोहली का रिएक्शन हुआ वायरल
Gautam Gambhir-Virat Kohli: किंग कोहली के सामने फैंस ने लगाए गौतम गंभीर 'हाय-हाय' के नारे
  • इंदौर में हुए तीसरे वनडे में भारत को न्यूजीलैंड से 41 रनों से हार का सामना करना पड़ा
  • विराट कोहली ने इस मैच में अपना 54वां वनडे शतक लगाया लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके
  • न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के शतकों की मदद से 337 रन का मजबूत स्कोर बनाया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Gautam Gambhir-Virat Kohli: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. दावा है कि वीडियो इंदौर में हुए सीरीज के तीसरे वनडे में भारत को 41 रनों से मिली हार के बाद का है. इस वीडियो में फैंस स्टैंड से गौतम गंभीर हाय-हाय के नारे लगा रहा है. इस दौरान  मैदान पर विराट कोहली, गौतम गंभीर, केएल राहुल खड़े हैं. फैंस के नारों की आवाज जैसे ही विराट कोहली के कानों में पड़ती है, उन्हें यकीन ही नहीं होता. कोहली का रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हो-भाई यह क्या कर रहे हो. हालांकि, गौतम गंभीर एक नजर देखते हैं और फिर मुंह मोड़ लेते हैं जैसे उन्हें इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं दिख रहा. 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मैदान पर गौतम गंभीर, विराट कोहली, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, श्रेयस अय्यर और हर्षित राणा दिख रहे हैं. फैंस के इस बर्ताव पर किसी भी खिलाड़ी को यकीन नहीं होता है. ट्वीटर पर फैंस इंदौर के क्राउड के इस व्यवहार का आलोचना कर रहे हैं. 

बता दें, इंदौर में भारतीय टीम को सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में 41 रनों से हार का सामना करना पड़ा. भारत को जीत के लिए 338 का लक्ष्य मिला था. लेकिन टीम इंडिया विराट कोहली के शतक के बाद भी जीत नहीं पाई. इंदौर का मैच जीतते ही न्यूजीलैंड ने 38 सालों के सूखे को खत्म किया और भारत में पहली वनडे सीरीज जीती. कोहली के वनडे करियर का 54वां शतक लगाया. उनसे पहले नितीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा ने अर्द्धशतकीय पारी खेली. 

न्यूजीलैंड ने पहली बार जीती सीरीज


स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (124 रन) का 54वां वनडे शतक भी भारतीय टीम के काम नहीं आ सका जिससे न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल (137 रन) और ग्लेन फिलिप्स (106 रन) के शतक के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से रविवार को यहां तीसरे और अंतिम क्रिकेट मैच में 41 रन की जीत से सीरीज 2-1 से अपने नाम की.

न्यूजीलैंड के लिए यह मैच काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि उसने 1989 से द्विपक्षीय वनडे मुकाबलों के लिए भारत का दौरा शुरू किया था लेकिन यहां कभी भी सीरीज नहीं जीती थी. इस जीत से उसने 37 साल बाद भारत में सीरीज जीतने का इंतजार खत्म किया.

भारत के तेज गेंदबाजों के शुरुआती झटकों के बावजूद न्यूजीलैंड ने मिचेल के लगातार दूसरे शतक और फिलिप्स के तूफानी सैकड़े से आठ विकेट पर 337 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया.

कोहली (108 गेंद) का दबाव में खेला गया शानदार और जुझारू शतक भारतीय टीम के काम नहीं आ सका जिससे टीम जवाब में 46 ओवर में 296 रन पर ढेर हो गई. इससे भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंडसे पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हार का मुंह देखना पड़ा. दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे लेकिन कोहली डटे रहे और पारी के अंत में आउट हुए.

यह भी पढ़ें: WPL 2026: लगातार 5 जीत के साथ RCB ने प्लेऑफ के लिए बनाई जगह, दो स्थान के लिए 4 टीमों के बीच जंग, ऐसा है पूरा समीकरण

यह भी पढ़ें: IND vs NZ 1st T20I: सूर्यकुमार यादव के निशाने पर बड़ा रिकॉर्ड, 25 रन बनाते ही कोहली-रोहित के खास क्लब में होंगे शामिल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gautam Gambhir, Virat Kohli, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now