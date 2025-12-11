विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA: अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में क्यों नहीं चल रहा उपकप्तान गिल का बल्ला, डेढ़ साल पहले लगी थी हाफ सेंचुरी

Shubman Gill Flop Show India vs South Africa 2nd T20I: दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ मौजूदा टी-20 सीरीज़ के पहले मैच में गिल सिर्फ़ 2 गेंद का सामना करते हुए 4 रन बना सके थे.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs SA: अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में क्यों नहीं चल रहा उपकप्तान गिल का बल्ला, डेढ़ साल पहले लगी थी हाफ सेंचुरी
Shubman Gill Flop Show India vs South Africa 2nd T20I

Shubman Gill Flop Show India vs South Africa 2nd T20I: उपकप्तान शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में अपनी धाक जमाने में कामयाब रहे हैं. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में उनसे बड़ी पारी का इंतज़ार बेहद लंबा होता जा रहा है. शुभमन गिल ने अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में अपना आख़िरी अर्धशतक डेढ़ साल पहले ज़िंबाब्वे के ख़िलाफ़ जुलाई 2024 में हरारे में लगाया था. पिछली पांच पारियों में तीन बार उनका स्कोर 5 के भी पार नहीं जा सका है. 

अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में जम गया है बल्ला 

टेस्ट, वनडे और IPL में ज़बरदस्त फॉर्म में होने के बावजूद गिल अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में जिस तरह से बल्ले से रन बनाने को तरस रहे हैं वो फ़ैन्स और एक्सपर्ट्स दोनों के लिए हैरान करने वाला है. डेढ़ साल पहले हरारे में अर्र्धशतकीय पारी खेलने के बाद गिल पिछली 17 पारियों में सिर्फ़ दो बार अपना स्कोर 45 के पार तो ले गये लेकिन अर्द्धशतक नहीं बना सके. इन 17 में से 5 पारियों में उनका स्कोर 10 से भी कम रहा जबकि 10 पारियों में 20 से भी कम रहा.

दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ मौजूदा टी-20 सीरीज़ के पहले मैच में वो सिर्फ़ 2 गेंद का सामना करते हुए 4 रन बना सके थे. जबकि, चंडीगढ़ में लुंगी एनगिडि की पहली ही गेंद पर वो हेन्ड्रिक्स को कैच दे बैठे. पिछली 14 पारियों में उनका औसत 23 ही रहा है जो फ़ैन्स के लिए फ़िक्र बढ़ाने वाला साबित हो रहा है. 

IPL और घरेलू टी-20 में गिल का रहा है जलवा 

IPL 2025 में कप्तान शुभमन गिल की गुजरात की टीम चौथे नंबर पर रही. गिल ने पिछले IPL में 15 मैचों में 156 के स्ट्राइक रेट और 50 के औसत से 6 अर्द्धशतकीय पारियों के साथ 650 रन बनाए. IPL के 118 मैचों में उन्होंने 139 के स्ट्राइक रेट और करीब 40 के औसत से 4 शतक और 26 अर्धशतकों के साथ 3866 रन बनाए हैं. लेकिन पिछले कई अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उनके फ़ैन्स उनके IPL के फॉर्म की झलक भर पाने को तरस गए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket, India, South Africa, Shubman Singh Gill, India Vs South Africa 2025 India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com