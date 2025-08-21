विज्ञापन
हमें चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट और गौरव वापस लाना होगा, वेंकटेश प्रसाद के बयान से मची खलबली

Venkatesh Prasad Big Statement: वेंकटेश प्रसाद ने अपने पैनल का घोषणापत्र जारी करके आगामी कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ चुनावों में भाग लेने की दिशा में पहला ठोस कदम उठाया.

Read Time: 2 mins
Venkatesh Prasad
  • पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ चुनावों में भाग लेने का पहला कदम उठाया है
  • चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के कारण पिछले कई महीनों से कोई क्रिकेट मैच आयोजित नहीं हुआ है
  • प्रसाद ने राज्य सरकार के साथ मिलकर जल्द अंतरराष्ट्रीय मैचों की वापसी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है
Venkatesh Prasad Big Statement: चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट की वापसी एक भव्य समारोह का मुख्य विषय रहा जहां पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने बुधवार को अपने पैनल का घोषणापत्र जारी करके आगामी कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ चुनावों में भाग लेने की दिशा में पहला ठोस कदम उठाया. चार जून को यहां हुई भगदड़ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 11 प्रशंसकों की जान चली गई थी जिसके बाद इस प्रतिष्ठित स्टेडियम में कोई मैच नहीं हुआ है. अब यहां अगले महीने होने वाले आईसीसी महिला विश्व कप के मुकाबलों पर भी खतरा मंडरा रहा है.

घोषणापत्र जारी करने के बाद प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'सच कहूं तो यह (भगदड़) कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था. हमें (राज्य) सरकार के साथ संपर्क में बहुत सक्रिय होना होगा. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में जल्द से जल्द मैच खेले जाएं.' प्रसाद ने संकेत दिया कि उनके उम्मीदवारों के पैनल में 16 सदस्य होंगे. हालांकि उन्होंने इस समय उनके नाम बताने से परहेज किया.

केएससीए के चुनाव अक्टूबर या नवंबर में हो सकते हैं क्योंकि रघुराम भट के नेतृत्व वाले मौजूदा पदाधिकारी 30 सितंबर को अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे. प्रसाद ने कहा, 'जहां तक स्टेडियम की बात है तो हमें इसकी खोई हुई गरिमा वापस लाने की जरूरत है. हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को वापस लाना चाहते हैं. हमने देखा है कि हर अंतरराष्ट्रीय मैच बेंगलुरु से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है.'

उन्होंने कहा, 'यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्थल है-चिन्नास्वामी स्टेडियम जो पिछले 50 वर्षों से खड़ा है. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जहां अंतरराष्ट्रीय मैच बाहर स्थानांतरित किए गए हों. यह अच्छी बात नहीं है.'

India, Venkatesh Prasad, Cricket
