'कप्तान सूर्या और कोच गंभीर ने...', Asia Cup 2025 से पहले वरुण चक्रवर्ती का का बड़ा बयान

Varun Chakravarthy on Asia Cup 2025: वरुण ने अब तक 18 टी20 मैचों में 33 विकेट लिए हैं, भारतीय टीम में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने के लिए उत्सुक हैं.

Varun Chakravarthy speaks on Asia Cup 2025

Varun Chakravarthy speaks on Asia Cup 2025: भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 9 सितंबर से शुरू होने वाले आगामी एशिया कप की अपनी तैयारियों और भारत के लिए सीमित ओवरों के क्रिकेट में वापसी पर टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर से मिले सहयोग के बारे में खुलकर बात की. एशिया कप में भारत का अभियान 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ शुरू होगा. स्पिनर वरुण, जिन्होंने अब तक 18 टी20 मैचों में 33 विकेट लिए हैं, भारतीय टीम में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने के लिए उत्सुक हैं क्योंकि पिछले साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के बाद से वह शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के अभियान के दौरान टी20 मैचों में दो बार और एक वनडे मैच में एक बार पारी में पांच विकेट लिए थे.

रेवस्पोर्ट्ज़ में बोरिया मजूमदार से बात करते हुए, उन्होंने अपनी तैयारी के बारे में बताया कि वह एक महीने का ब्रेक ले रहे हैं और अपनी "स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग, फिटनेस, अपनी गेंदबाजी, अपनी बल्लेबाजी और हर चीज" पर काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "एशिया कप आ रहा है, और सफ़ेद गेंद वाले खिलाड़ियों को आईपीएल के बाद एक अच्छा ब्रेक मिला है. मैंने टीएनपीएल (तमिलनाडु प्रीमियर लीग) खेला था, लेकिन अभी भी मुझे एक महीने का ब्रेक मिला है. यह मेरी स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग, फिटनेस, मेरी गेंदबाजी, मेरी बल्लेबाजी और हर चीज पर काम करने का अच्छा समय रहा है. मुझे खुद को पूरी तरह से तरोताजा करने का समय मिला है. मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चे, अपनी पत्नी और अपने माता-पिता के साथ बिताने के लिए बहुत समय मिला है. हाँ, मुझे लगता है कि मैंने कड़ी मेहनत की है. अब बाकी सब बड़ी टीम पर निर्भर है."

2027 के वनडे विश्व कप के लिए अपनी योजनाओं पर बात करते हुए, जिस प्रारूप में उन्होंने चार बार खेला है और एक बार पांच विकेट लेने के साथ 10 विकेट लिए हैं, वरुण ने कहा कि एशिया कप के बाद, उनका लक्ष्य भारत के लिए सफ़ेद गेंद वाले दौरों पर अच्छा प्रदर्शन करना है.

उन्होंने कहा, "एशिया कप के बाद, कई सफ़ेद गेंद वाले दौरे आने वाले हैं और वे चुनौतीपूर्ण भी होंगे. इसलिए मेरा मुख्य लक्ष्य उन सभी दौरों में अच्छा प्रदर्शन करना और फिर विश्व कप में अच्छे आत्मविश्वास और अपने अंदर और उस प्रक्रिया में और अधिक स्पष्टता के साथ उतरना होगा जिसे मैं विकसित करने की कोशिश कर रहा हूँ." दुबई की परिस्थितियाँ वरुण के अनुकूल होंगी, क्योंकि उन्होंने ICC चैंपियनशिप 2025 के दौरान तीन मैचों में नौ विकेट लिए थे. वरुण ने कहा कि दुबई की पिचों ने उनकी मदद की, लेकिन उनके प्रदर्शन के लिए कई कारकों का होना ज़रूरी है.

उन्होंने आगे कहा, "इनमें से एक कारक मैदान की परिस्थितियां हैं, और मुझे उम्मीद है कि वे हमारे पक्ष में होंगी. दूसरी ओर, आईपीएल में, आपने देखा होगा कि परिस्थितियाँ और परिस्थितियां गेंदबाजों के लिए ज़्यादा मददगार नहीं होती हैं. इसलिए, मुझे भी ऐसी परिस्थितियों में गेंदबाजी करने की आदत है. इसलिए, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यह देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि साल के इस समय यूएई में पिचें कैसी हैं."

वरुण ने स्वीकार किया कि टी20 कप्तान सूर्या और कोच गंभीर ने उनकी वापसी में अहम भूमिका निभाई और बांग्लादेश दौरे से पहले टी20 कप्तान ने उनसे कहा था, "मैं आपकी ओर देख रहा हूँ, देखते हैं बाकी चीज़ें कैसी रहती हैं, लेकिन मैं आपको टीम में शामिल करने के लिए उत्सुक हूँ."

"इसी तरह, गौती भाई ने भी मेरी वापसी में मेरी बहुत मदद की है, जिस तरह से वह मुझे प्रेरित करते हैं. भले ही हम कम बात करते हों, उन्होंने हमेशा मुझे अच्छा आत्मविश्वास दिया है और उन्होंने हमेशा कहा है कि "चाहे कोई भी तुम्हें नज़रअंदाज़ करे, मैं तुम्हें अभी अपनी योजनाओं में शामिल रखूँगा". तो, इस तरह से मुझे आत्मविश्वास मिला. और अगर आप गौती भाई के बारे में एक मेंटर के रूप में पूछें, तो मैं कहूँगा कि वह ड्रेसिंग रूम में एक योद्धा जैसी मानसिकता लाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और केकेआर और चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे लिए कारगर रही है," उन्होंने आगे कहा.

वरुण ने कहा कि जैसा कि इंग्लैंड के 2-2 से ड्रॉ हुए टेस्ट दौरे में देखा गया, गंभीर ड्रेसिंग रूम और अपने आसपास ऊर्जा लेकर आते हैं, "कोई साधारणता नहीं है". "आप अपना सब कुछ झोंक देते हैं और इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि आप जीतते हैं या हारते हैं. और सूर्या की बात करें तो, वह रोहित शर्मा से काफ़ी मिलते-जुलते हैं - यही मैंने देखा है. वह रणनीति के मामले में बहुत मज़बूत हैं, और शायद मुंबई इंडियंस में उनके समय ने उन्हें महान कप्तानों के साथ अच्छा अनुभव दिया है. वह बहुत अच्छे इंसान हैं और गेंदबाज़ों पर कभी दबाव नहीं डालते. उनके जैसा कप्तान पाना गेंदबाज़ों के लिए खुशी की बात होगी," उन्होंने निष्कर्ष निकाला.

