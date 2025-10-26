भारतीय टीम के पुराने ट्रैक्टर हैं विराट कोहली, आखिर क्यों उनके साथी खिलाड़ी ने ऐसा कहा?

Varun Aaron Big Statement: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए बीते कल (25 अक्टूबर 2025) एक बार फिर से विराट कोहली अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 81 गेंदों का सामना किया. इस बीच 91.36 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 74 रन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से 7 खूबसूरत चौके निकले. जिसे देख वहां उपस्थित हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया. फैंस ही नहीं देश के पूर्व क्रिकेटर भी कोहली के इस आतिशी पारी से काफी खुश नजर आए. आईपीएल के दौरान विराट के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में रूम साझा कर चुके वरुण आरोन ने उनके इस पारी की जमकर सराहना की है. वरुण ने कोहली की तुलना एक पुराने ट्रैक्टर से करते हुए कहा कि पूर्व भारतीय कप्तान को आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी आग की जरूरत होती है.

स्टार स्पोर्ट्स के एक शो 'फॉलो द ब्लूज' पर बातचीत के दौरान जब वरुण से कोहली के बारे में पुछा गया तो उन्होंने कहा, 'विराट कोहली उन पुराने ट्रैक्टरों में से एक हैं. जिसे शुरू करने के लिए बस थोड़ी सी आग की जरूरत होती है.'

वरुण आरोन ने कहा, 'हेजलवुड (जोश हेजलवुड) के ओवर में उन्होंने (विराट कोहली) शानदार शुरुआत की. सिंगल लिया और ऐसे बर्ताव किया जैसे उन्होंने शतक पूरा कर लिया हो. क्योंकि यह रन उनके लिए बहुत मायने रखता है.'

पूर्व आरसीबी स्टार ने कहा, 'अब भी जब वह भारत की तरफ से खेलते हैं, तो भारतीय टीम के लिए जीत हासिल करना चाहते हैं. शतक और अर्धशतक लगाना चाहते हैं. यही वजह है कि जब रोहित शर्मा और विराट कोहली बल्लेबाजी करते हैं तो कई रिकॉर्ड बनते रहते हैं.'

यह भी पढ़ें- रोहित शर्मा ने वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, यह कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय