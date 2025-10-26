विज्ञापन
विशेष लिंक

भारतीय टीम के पुराने ट्रैक्टर हैं विराट कोहली, आखिर क्यों उनके साथी खिलाड़ी ने ऐसा कहा?

Varun Aaron Big Statement: पूर्व क्रिकेटर वरुण आरोन ने विराट कोहली की जमकर सराहना की है और उनकी तुलना पुराने ट्रैक्टर से की है.

Read Time: 2 mins
Share
भारतीय टीम के पुराने ट्रैक्टर हैं विराट कोहली, आखिर क्यों उनके साथी खिलाड़ी ने ऐसा कहा?
Virat Kohli
  • ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में विराट कोहली ने नाबाद चौंहत्तर रन बनाए और सात चौके लगाए
  • कोहली की बल्लेबाजी को पूर्व क्रिकेटर वरुण आरोन ने पुराने ट्रैक्टर से तुलना करते हुए खास सराहना दी
  • वरुण आरोन ने कहा कि कोहली को शुरू करने के लिए थोड़ी सी आग की जरूरत होती है, जो उन्होंने दिखाई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Varun Aaron Big Statement: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए बीते कल (25 अक्टूबर 2025) एक बार फिर से विराट कोहली अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 81 गेंदों का सामना किया. इस बीच 91.36 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 74 रन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से 7 खूबसूरत चौके निकले. जिसे देख वहां उपस्थित हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया. फैंस ही नहीं देश के पूर्व क्रिकेटर भी कोहली के इस आतिशी पारी से काफी खुश नजर आए. आईपीएल के दौरान विराट के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में रूम साझा कर चुके वरुण आरोन ने उनके इस पारी की जमकर सराहना की है. वरुण ने कोहली की तुलना एक पुराने ट्रैक्टर से करते हुए कहा कि पूर्व भारतीय कप्तान को आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी आग की जरूरत होती है.

स्टार स्पोर्ट्स के एक शो 'फॉलो द ब्लूज' पर बातचीत के दौरान जब वरुण से कोहली के बारे में पुछा गया तो उन्होंने कहा, 'विराट कोहली उन पुराने ट्रैक्टरों में से एक हैं. जिसे शुरू करने के लिए बस थोड़ी सी आग की जरूरत होती है.'

वरुण आरोन ने कहा, 'हेजलवुड (जोश हेजलवुड) के ओवर में उन्होंने (विराट कोहली) शानदार शुरुआत की. सिंगल लिया और ऐसे बर्ताव किया जैसे उन्होंने शतक पूरा कर लिया हो. क्योंकि यह रन उनके लिए बहुत मायने रखता है.'

पूर्व आरसीबी स्टार ने कहा, 'अब भी जब वह भारत की तरफ से खेलते हैं, तो भारतीय टीम के लिए जीत हासिल करना चाहते हैं. शतक और अर्धशतक लगाना चाहते हैं. यही वजह है कि जब रोहित शर्मा और विराट कोहली बल्लेबाजी करते हैं तो कई रिकॉर्ड बनते रहते हैं.'

यह भी पढ़ें- रोहित शर्मा ने वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, यह कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Varun Raymond Aaron, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now