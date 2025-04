Vaibhav Suryavanshi: 14 साल के 'बिहार के लाल' वैभव सूर्यवंशी ने टी-20 क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास, विश्व किकेट चौंका

Vaibhav Suryavanshi record: 14 साल के बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi World record)ने आईपीएल में केवल 35 गेंद पर शतक लगाकर इतिहास रच दिया. वैभव आईपीएल के इतिहास में भारत की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर वैभव ने युसूफ पठान के 37 गेंद पर शतक लगाने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. वैभव अब आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं. बता दें कि आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है. गेल ने 30 गेंद पर शतक लगाने का कमाल किया है. भले ही वैभव आईपीएल के इतिहास में दूसरे सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं लेकिन टी-20 में उन्होंने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वैभव टी-20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

वैभव ने केवल 14 साल और 32 दिन की उम्र में टी-20 में शतक लगाकर इतिहास रच दिया है. इससे पहले टी-20 में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज भारत के ही विजय जोल थे जिन्होंने 18 साल और 118 दिन की उम्र में टी-20 में शतक लगाने का कमाल किया था. (Youngest batsman to score a century in T20)

सबसे युवा T20 शतकवीर (Youngest T20 Centurion )

14 साल 32 दिन - वैभव सूर्यवंशी*

18 साल 118 दिन - विजय जोल

18 साल 179 दिन - परवेज हुसैन

18 साल 280 दिन - गुस्ताव मैककॉन

18 साल 282 दिन - गुस्ताव मैककॉन

इसके अलावा वैभव अनकैप्ड बल्लेबाज की ओर से आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने प्रियांश आर्य के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. प्रियांश आर्य ने इसी सीजन में 39 गेंद पर शतक लगाने का कमाल किया था.

अनकैप्ड बल्लेबाज की ओर से आईपीएल में सबसे तेज शतक (Fastest IPL 100 by uncapped players)

35 गेंदें: वैभव सूर्यवंशी Vs जीटी, 2025*

39 गेंदें: प्रियांश आर्य Vs सीएसके, 2025*

49 गेंदें: रजत पाटीदार Vs एलएसजी, 2022

51 गेंदें: देवदत्त पडिक्कल Vsआरआर, 2021

52 गेंदें: पॉल वाल्थाटी Vs सीएसके, 2011

53 गेंदें: यशस्वी जयसवाल Vs एमआई, 2023

58 गेंदें: शॉन मार्श Vs आरआर, 2008

61 गेंदें: प्रभसिमरन Vsडीसी, 2023

67 गेंदें: मनीष पांडे Vs डीजी, 2009

यही नहीं वैभव आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. 14 साल से वैभव ने मुरली विजय की बराबरी कर ली है.

भारतीय द्वारा आईपीएल की एक पारी में सर्वाधिक छक्के (Most sixes in an IPL innings by an Indian)

11* - वैभव सूर्यवंशी vs जीटी, 2025

11 - मुरली विजय vs आरआर, 2010

10 - अभिषेक शर्मा vsपीबीकेएस, 2025

10 - शुबमन गिल vs एमआई, 2023

10 - श्रेयस अय्यर vs केकेआर, 2018

एक आईपीएल पारी में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज की ओर से द्वारा सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज (Most sixes by a Rajasthan Royals player in an IPL innings)

11* - वैभव सूर्यवंशी vs जीटी, 2025

10 - संजू सैमसन vs आरसीबी, 2018

9 - संजू सैमसन vs सीएसके, 2020

9 - जोस बटलर vs डीसी, 2022

बिहार के लाल हैं वैभव सूर्यवंशी (Who is Vaibhav Suryavanshi)

वैभव सूर्यवंशी 14 साल के भारतीय क्रिकेटर हैं, जिन्होंने IPL अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर सुर्खियां बटोरीं. उन्हें 2025 आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था. उन्होंने 13 साल की उम्र में बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी में अपना प्रथम श्रेणी डेब्यू भी किया था. सूर्यवंशी भारत अंडर-19 का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ़ चार दिवसीय खेल में 58 गेंदों में शतक बनाया था. वह 2024 में ACC अंडर-19 एशिया कप के फ़ाइनल में पहुंचने वाली टीम का भी हिस्सा थे, जहां उन्होंने 44 की औसत से 176 रन बनाए थे. बता दें कि सूर्यवंशी के नाम एक तिहरा शतक भी है, बिहार में अंडर-19 प्रतियोगिता रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में नाबाद 332 रन बनाने का कमाल किया था.