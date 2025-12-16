विज्ञापन
'अरे ताका मरदवा पिछवा...', फील्डिंग कर रहे वैभव सूर्यवंशी को फैंस ने मजेदार तरीके से किया परेशान, VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां फैंस वैभव सूर्यवंशी का एक झलक पाने के लिए उन्हें मजेदार तरीके से परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं.

Vaibhav Suryavanshi
  • भारतीय अंडर 19 टीम के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
  • यह वीडियो भारत और पाकिस्तान के अंडर 19 मैच का है जो आईसीसी अकादमी ग्राउंड में 14 दिसंबर 2025 को खेला गया था
  • भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की और 240 रनों का स्कोर बनाया.
भारतीय अंडर 19 टीम (India Under 19) के युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वारयल हो रहा है. जहां कुछ फैंस उनका एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवा वैभव मैदान में काफी ध्यानपूर्वक क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं. इसी दौरान दर्शक दीर्घा में मौजूद कुछ फैंस ने उन्हें पीछे घूमने के लिए आवाज लगाते हुए कहा, 'अरे बैभव (वैभव सूर्यवंशी) एक बार ताक दा.' फिर भी वैभव पीछे नहीं घूमते हैं. तब दूसरा फैन कहता है, ' वैभव... अरे ताका मरदवा पिछवा. देखिए हम बिहार से आपको देखने के लिए आए हैं.'

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो भारत बनाम पाकिस्तान अंडर 19 मैच का है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला 14 दिसंबर 2025 को आईसीसी अकादमी ग्राउंड में खेला गया था. जहां भारतीय टीम को विपक्षी टीम के खिलाफ 90 रनों के बड़े अंतर से जीत मिली थी. आईसीसी अकादमी ग्राउंड में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम से क्रिकेट प्रेमियों को विस्फोटक प्रदर्शन की उम्मीद थी. मगर पारी का आगाज करते हुए वैभव सूर्यवंशी महज 5 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हो गए थे.

हालांकि, वैभव के बाद क्रीज पर उतरे आरोन वर्गीज (85) ने ना केवल भारतीय पारी को संवारा, बल्कि कैप्टन आयुष म्हात्रे (38) के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी करते हुए टीम को सुखद स्थिति में भी पहुंचाया. आखिर में कनिष्क चौहान के 46 रनों के बदौलत भारतीय टीम 46.1 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 240 रन बनाने में कामयाब हुई थी.

भारत की तरफ से जीत के लिए मिले 241 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 41.2 ओवरों में 150 रनों पर ढेर हो गई. टीम के लिए 6वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए हुजैफा अहसान ने 70 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. मगर वह भी टीम की किस्मत को बदल नहीं पाए और ग्रीन टीम को 90 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

