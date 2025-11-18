विज्ञापन
India A vs Oman: वैभव सूर्यवंशी के पास महारिकॉर्ड तोड़ने का मौका, ऐसा करते ही रच देंगे इतिहास, दुनिया के पहले क्रिकेटर बनेंगे

Vaibhav Suryavanshi upcoming record: एशिया कप राइजिंग स्टार्स में आज भारत का सामना ओमान के साथ है. इस मैच में वैभव दो छक्के लगाने में सफल रहे तो उनके नाम एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा.

  • वैभव सूर्यवंशी दो छक्के लगाकर एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं
  • वर्तमान वर्ल्ड रिकॉर्ड अफगानिस्तान के सेदिकुल्लाह अटल के नाम है, जिन्होंने 2024 में कुल उन्नीस छक्के लगाए थे
  • इस वर्ष वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में अब तक अठारह छक्के लगाए हैं और सबसे ज्यादा रन बनाए हैं
Vaibhav Suryavanshi upcoming record: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में वैभव सूर्यवंशी के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा. दरअसल, एशिया कप राइजिंग स्टार्स में आज भारत का सामना ओमान के साथ है. इस मैच में वैभव दो छक्के लगाने में सफल रहे तो उनके नाम  एशिया कप राइजिंग स्टार्स के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा. इस समय यह रिकॉर्ड अफगानिस्तान के सेदिकुल्लाह अटल  के नाम है. जिन्होंने 2024 में  एशिया कप राइजिंग स्टार्स में एक एडिशन में कुल 19 छक्के लगाए थे. इसके अलावा दो छक्के लगाते ही वैभव एशिया कप राइजिंग स्टार्स के एक एडिशन में 20 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन जाएंगे. इस साल अबतक एशिया कप राइजिंग स्टार्स में वैभव के बल्ले से 18 छक्के निकले हैं. वैभव सूर्यवंशी  एशिया कप राइजिंग स्टार्स  2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. 14 साल के वैभव ने दो पारी में 189 रन बना लिए हैं. 

एशिया कप राइजिंग स्टार्स के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज

  • सेदिकुल्लाह अटल - 19 (2024)
  • वैभव सूर्यवंशी- 18 (2025)
  • नजीबुल्लाह ज़दरान- 15 (2017)
  • दरवेश रसूली- 12 (2019)
  • हिम्मत सिंह-  9 (2018)
  • कामरान गुलाम- 6 (2023)
  • उदारा सुपेक्षा जयसुन्दरा- 5 (2013)

बता दें कि एशिया कप राइजिंग स्टार्स के इतिहास में  एक सीजन सबसे ज्यादा रन अफगानिस्तान के सेदिकुल्लाह अटल ने ही बनाए हैं. 2024 में खेले गए इस टूर्नामेंट में अटल ने 5 पारी में 368 रन बूनाए थे. वहीं, भारत की ओर से एशिया कप राइजिंग स्टार्स के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम है, राहुल ने 2013 में 5 पारी में कुल 321 रन बनाए थे. 

वैभव सूर्यवंशी  ने एशिया कप  राइजिंग स्टार्स  में अबतक दो मैच खेलकर  94.50 के औसत से 189 रन बनाए हैं. वैभव के बल्ले से 16 चौके और 18 छक्के निकले हैं.

एशिया कप राइजिंग स्टार्स के इतिहास में  एक सीजन  में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

2024- सेदिकुल्लाह अटल (अफगानिस्तान, 368, 5 पारी)
2017- चारिथ असलंका (338 रन- 5 पारी)
2013- केएल राहुल (321 रन, 5 पारी)
2018- कामिंडु दिलंका मेंडिस (310- 5 पारी)
2019- रोहेल नज़ीर (पाकिस्तान, 302- 5 पारी)
2023- अविष्का फर्नांडो (श्रीलंका, 255- 4 पारी)
2025- वैभव सूर्यवंशी (भारत, 189, 2 पारी) 

