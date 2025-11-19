Asia Cup Rising Stars 2025: वैभव सूर्यवंशी का जलवा, इस एडिशन में ऐसा कमाल करने वाले भारत के इकलौते बल्लेबाज

- राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने तीन पारियों में 201 रन बनाए हैं
- वैभव सूर्यवंशी इस टूर्नामेंट में भारत के इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने 200 से ज्यादा रन बनाए हैं
- माज सदाकत पाकिस्तान की शाहीन टीम से हैं और उन्होंने तीन पारियों में 212 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं
Vaibhav Suryavanshi record: ओमान ए को हराकर भारतीय एक टीम राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है. भले ही इस मैच में वैभव सूर्यवंशी केवल 12 रन ही बना सके लेकिन 12 रन बनाकर उन्होंने एक खास कमाल अपने नाम कर लिया है. वैभव सूर्यवंशी राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में भारत की ओऱ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के इस एडिशन में 200 से ज्यादा रन बनाने वाला दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं और भारत के इकलौते बल्लेबाज हैं. राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में वैभव ने अबतक तीन पारियों में 201 रन बनाए हैं जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 242.16 का है जो इस एडिशन में किसी दूसरे बल्लेबाज से सबसे ज्यादा है. वैभव ने अबतक एशिया कप में 18 चौके और 18 छक्के लगाए हैं जो सबसे ज्यादा है.
वैभव सूर्यवंशी बनाम माज सदाकत, कौन बनाएगा सबसे ज्यादा रन
राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान शाहीन के माज सदाकत हैं जिन्होंने 3 पारियों में 212 रन बनाए हैं. माज सदाकत ने दो अर्धशतक जमाए हैं. वहीं, अब सबसे ज्यादा रोमांच माज सदाकत और वैभव सूर्यवंशी के बीच है. क्योंकि पाकिस्तान शाहीन और भारत ए टीम दोनों सेमीफाइनल में पहुंच गई है.
क्या भारत ए ओर पाकिस्तान शाहीन के बीच हो सकता है फाइनल
अब सबकी नजर सेमीफाइनल पर है. भारतीय टीम सेमीफाइनल मैच 21 नवंबर को खेलने वाली है तो वहीं पाकिसतान शाहीन की टीम अपना सेमीफाइनल मैच उसी दिन 21 नवंबर को खेलेगी. दोनों टीमें यदि सेमीफाइनल मैच खेलने में सफल रही तो एक बार फिर फैन्स को भारत ए और पाकिस्तान शाहीन के बीच सुपरहिट मुकाबला देखने को मिलेगा. राइजिंग स्टार्स एशिया कप का फाइनल 23 नंवबर को खेला जाने वाला है.
फैन्स अब बस यही दुआ कर रहे हैं कि इस बार दोनों टीमें फाइनल में पहुंचे जिससे भारत-पाकिस्तान के बीच फिर से सुपरहिट मुकाबला देखने को मिले. बता दें कि लीग मैच में भारत को पाकिस्तान ने 8 विकेट से हरा दिया था. उस मैच में वैभव ने 28 गेंद पर धुआंधार 45 रन की पारी खेली थी. यदि भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच हुआ तो सबकी नजर वैभव पर रहेगी.
