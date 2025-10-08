विज्ञापन
AUSU19 vs INDU19: 100 के बाद 0...वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का धोखा फिर भी अंडर 19 टीम का धमाल

Vaibhav Suryavanshi record in Youth Test: इस मैच में युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी कोई खास कमाल नहीं कर पाए. पहली पारी में वैभव ने 20 रन बनाए थे लेकिन दूसरी पारी में गोल्डन डक का शिकार हुए

Read Time: 3 mins
AUS Under-19 vs IND Under-19, 2nd Youth Test
  • भारतीय अंडर 19 टीम ने दूसरे यूथ टेस्ट मैच को सात विकेट से जीतकर 2-0 से सीरीज अपने नाम की है
  • वैभव सूर्यवंशी ने पहली पारी में 20 रन बनाए लेकिन दूसरी पारी में गोल्डन डक होकर जल्दी आउट हो गए
  • वैभव सूर्यवंशी यूथ टेस्ट की चौथी पारी में गोल्डन डक होने वाले विश्व के चौथे ओपनर बल्लेबाज बन गए हैं
Vaibhav Suryavanshi unwanted record: दूसरे यूथ टेस्ट मैच को भारतीय अंडर 19 टीम ने 7 विकेट से जीत लिया.  इस मैच में युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी कोई खास कमाल नहीं कर पाए. पहली पारी में वैभव ने 20 रन बनाए थे लेकिन दूसरी पारी में गोल्डन डक का शिकार हुए. ऑस्ट्रेलियाई अंडर 19 टीम ने भारतीय टीम को 81 रन का टारगेट दिया था जिसे भारतीय टीम ने तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया है. कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ वैभव ओपनिंग करने उतरे थे लेकिन पहली ही गेंद का सामना करते हुए आउट हो गए. बता दें कि पहली गेंद पर आउट होने के साथ ही वैभव का नाम एक अनचाहे रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है. 

यूथ टेस्ट में बतौर ओपनर गोल्डन डक के शिकार होने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी यूथ टेस्ट मैच की चौथी पारी में बतौर ओपनर गोल्डन डक के शिकार होने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाद हैं. इस अनचाहे लिस्ट में  पहले नंबर पर श्रीलंका के लाहिरू थिरिमाने हैं जो साल 2007 में  बांग्लादेश के खिलाफ चौथी पारी में गोल्डन डक का शिकार हुए थे. इसके बाद ओली रॉबिन्सन हैं जो 2018 में इस अनचाहे रिकॉर्ड को अपना बना चुके हैं. वैभव इस साल दो बार गोल्डन डक के शिकार हो चुके हैं. इससे पहले वह 2025 में ही इंग्लैंड दौरे पर भी इंग्लैंड 19 टीम के खिलाफ गोल्डन डक पर आउट हुए थे. 

भारतीय अंडर 19 टीम ने रचा इतिहास

भारतीय अंडर 19 टीम ने इतिहास रच दिया है. भारत ने 2-0 से सीरीज को अपने नाम कर लिया है. ऐसा करते ही भारतीय टीम ने एक महारिकॉर्ड अपने नाम करने में सफल हो गई है. ऑस्ट्रेलिया पर लगातार चौथी यूथ टेस्ट जीत के साथ भारत ने इतिहास रच दिया है. भारत यूथ टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाली टीम बन गई है. 

यूथ टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक जीत

6* – भारत (18 मैच)
5 – इंग्लैंड (23 मैच)
4 – पाकिस्तान (12 मैच)
2 – न्यूज़ीलैंड (14 मैच)
2 – श्रीलंका (9 मैच)
2 – वेस्टइंडीज (5 मैच)

ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युथ टेस्ट मैचों में सर्वाधिक जीत:

3* – भारत (10 मैच)
2 – इंग्लैंड (11 मैच)
1 – न्यूज़ीलैंड (9 मैच)
1 – पाकिस्तान (6 मैच)
1 – वेस्टइंडीज (1 मैच)
0 – श्रीलंका (7 मैच)

