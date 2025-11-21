टीम को हारता हुआ देखते रह गए वैभव सूर्यवंशी, दिल में रह गई ये मलाल, इस रिएक्शन ने सब कुछ कह दिया

Vaibhav Suryavanshi Reaction After Team India Lose Semifinal vs BAN A: भारत ए को बल्ले और गेंद से निराशाजनक प्रदर्शन का खामियाजा भुगतना पड़ा और राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में शुक्रवार को बांग्लादेश ए ने उसे सुपर ओवर में हरा दिया. बांग्लादेश ए ने 20 ओवर में छह विकेट पर 194 रन बनाये. जवाब में भारतीय टीम का स्कोर भी बराबर रहा जिससे मैच सुपर ओवर तक खिंच गया. भारत ए ने सुपर ओवर में कप्तान जितेश शर्मा, आशुतोष शर्मा और रमनदीप सिंह को उतारने का अजीब फैसला लिया जबकि वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य फॉर्म में थे और इस फैसले ने क्रिकेट जगत को चौंका दिया.

सुपर ओवर में इस फैसले ने सूर्यवंशी के फैंस को किया निराश

जितेश और आशुतोष को तेज गेंदबाज रिपोन मंडल ने सुपर ओवर में खाता खोलने का मौका दिये बिना आउट कर दिया. बांग्लादेश ने पहली गेंद पर यासिर अली का विकेट गंवाया लेकिन लेग स्पिनर सुयश शर्मा ने अगली गेंद वाइड डाल दी जिससे बांग्लादेश को जीत मिली. टीम इंडिया को हारता हुआ देखकर वैभव सूर्यवंशी के चेहरे का अंदाज पढ़ने लायक था और ये साफ बता रहा था की उनके मन में भी ये मलाल रह गया की अगर उन्हें मौका मिलता तो वो टीम इंडिया को सुपर ओवर में जीत दिलाने की कोशिश जरूर करते. फैंस के बीच भी ये सवाल चर्चा का बड़ा मुद्दा बना की सीरीज में इतना बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले और लम्बे लम्बे छक्के लगाने की कला वाले बल्लेबाज को टीम मैनेजमेंट ने बल्लेबाजी के लिए क्यों नहीं भेजा.

Can anyone explain why Jitesh and Ashutosh came ahead in the Super Over? 🤦‍♂️



Suryavanshi has been in red-hot form throughout the tournament and still didn't walk out. Are they really seeing them as death-over specialists? Huge miss and a costly mistake. 🇮🇳#INDAvsBANA pic.twitter.com/iERUHyvatL — Ravi Varma Jampana (@jampana94) November 21, 2025

जितेश शर्मा ने बताया क्यों वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला सुपर ओवर में मौका

इंडिया A कैप्टन जितेश शर्मा ने कहा कि ये क्रिकेट का अच्छा गेम और हमारे लिए अच्छी सीख रही. मैं सारी ज़िम्मेदारी लूंगा. एक सीनियर होने के नाते मुझे गेम खत्म करना चाहिए. यह सीखने के बारे में है, हारने के बारे में नहीं. आपको कभी नहीं पता, ये लोग किसी दिन इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीत सकते हैं. टैलेंट के मामले में वे आसमान छू रहे हैं. यह सब सीखने और एक्सपीरियंस के बारे में है. मेरा विकेट टर्निंग पॉइंट था. मुझे पता है कि इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है. उन्होंने सच में बहुत अच्छी बॉलिंग की. जिसने भी 19वां ओवर किया, क्रेडिट उसे जाता है. पूरे 20 ओवर हम कंट्रोल में थे, किसी को ब्लेम मत करो. यह एक अच्छा गेम रहा.

वैभव सूर्यवंशी को लेकर जितेश शर्मा ने कहा कि वैभव और प्रियांश पावरप्ले के मास्टर हैं, लेकिन डेथ ओवरों में मैं, आशु और रमन ऐसे हैं जो अपनी मर्ज़ी से हिट कर सकते हैं. तो सुपर ओवर के लिए लाइनअप टीम का और मेरा डिसीजन था.

मैच का ऐसा रहा हाल

दोहा के वेस्ट एंड पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ए ने भारत ए को जीत के लिए 195 रन का लक्ष्य दिया था. भारतीय टीम भी 20 ओवर में 6 विकेट पर 194 रन बना सकी थी और मैच टाई हो गया था. आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 16 रन बनाने थे और आखिरी 2 गेंदों पर 4 रन बनाने थे. आखिरी ओवर की पांचवीं गेंद पर आशुतोष शर्मा को रकीबुल हसन ने बोल्ड कर दिया. इसके बाद नए बल्लेबाज हर्ष दुबे को आखिरी गेंद पर 4 रन बनाने थे, लेकिन तीन रन ही बन सके और मैच टाई हो गया.

भारतीय टीम को सलामी बल्लेबाजों वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या ने तूफानी शुरुआत दी थी और पहले विकेट के लिए 3.4 ओवर में 53 रन जोड़े. वैभव ने मात्र 15 गेंद पर 4 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 38 रन की पारी खेली. वैभव का विकेट गिरने के बाद रन गति में गिरावट आई. प्रियांश आर्या तीसरे विकेट के रूप में 23 गेंद पर 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 44 रन बनाकर आउट हुए. प्रियांश का विकेट गिरने के समय टीम का स्कोर 9.3 ओवर में 98 रन था. कप्तान जितेश शर्मा ने 23 गेंद पर 33 रन बनाए. नेहाल वढेरा 29 गेंद पर 32 रन बनाकर नाबाद रहे. आशुतोष शर्मा ने 6 गेंद पर 13 रन बनाए.

इससे पहले, भारतीय टीम के कप्तान जितेश शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 6 विकेट पर 194 रन बनाए.

बांग्लादेश के लिए सलामी बल्लेबाज हबीबउर रहमान सोहन ने 46 गेंद पर 5 छक्के और 3 चौके लगाते हुए 65 रन की पारी खेली. इसके अलावा, एसएम मेहरुब ने 18 गेंद पर 6 छक्कों और 1 चौके की मदद से नाबाद 48 रन की पारी खेली. बांग्लादेश ने पारी की आखिरी 22 गेंदों पर 64 रन बनाए. भारत के लिए गुरजपनीत सिंह ने 2 विकेट लिए. हर्ष दुबे, सुयश शर्मा, रमनदीप सिंह और नमन धीर को 1-1 विकेट मिले.