वैभव सूर्यवंशी को 14 साल की उम्र में ही मिली बड़ी जिम्मेदारी, बिहार रणजी टीम के बनाए गए उपकप्तान

Vaibhav Suryavanshi: 14 साल की उम्र में भारत की अंडर-19 टीम के लिए खेलते हुए वैभव ने अपनी बल्लेबाजी से कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसने वर्ल्ड क्रिकेट को हैरान कर दिया है.

वैभव सूर्यवंशी को 14 साल की उम्र में ही मिली बड़ी जिम्मेदारी, बिहार रणजी टीम के बनाए गए उपकप्तान
Vaibhav Suryavanshi named Bihar's vice-captain for Ranji Trophy
  • वैभव सूर्यवंशी को रणजी ट्रॉफी 2025-26 के पहले दो राउंड के लिए बिहार टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है
  • सकीबुल गनी बिहार रणजी ट्रॉफी टीम के कप्तान होंगे और वैभव उनके उपकप्तान के रूप में खेलेंगे
  • सूर्यवंशी ने 14 वर्ष की उम्र में अंडर-19 टीम के लिए खेलते हुए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़े हैं
Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी को 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीज़न के पहले दो राउंड के लिए बिहार का उप-कप्तान बनाया गया है. टीम की कप्तानी सकीबुल गनी करेंगे.14 साल की उम्र में भारत की अंडर-19 टीम के लिए खेलते हुए, राजस्थान रॉयल्स (RR) के इस युवा बैटर ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़े हैं. इंग्लैंड के खिलाफ 5 यूथ वनडे मैचों में, उन्होंने 71.00 की औसत और 174.02 के स्ट्राइक रेट से 355 रन बनाए. इसके अलावा आईपीएल 2025 में उनके बेजोड़ शतक के बारे में तो सभी जानते ही हैं.

वह टी20 और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज हैं. 14 साल की उम्र में, सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़ा था.  हालांकि अपने आखिरी यूथ टेस्ट में वैभव 20 और 0 रन ही बना सके थे. सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में 113 रनों की पारी खेली थी. अब वह रणजी ट्रॉफी 2025/26 में बिहार के लिए अच्छा प्रदर्शन करके अपनी साख को और मजबूत करने की उम्मीद करेंगे. 

बिहार रणजी ट्रॉफी 2025/26 टीम
पीयूष कुमार सिंह, भाष्कर दुबे, सकीबुल गनी (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उपकप्तान), अर्नव किशोर, आयुष लोहारूका, बिपिन सौरभ, अमोद यादव, नवाज खान, साकिब हुसैन, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सचिन कुमार सिंह, हिमांशु सिंह, खालिद आलम, सचिन कुमार

बता दें कि 14 साल के सूर्यवंशी ने  ने सिर्फ 5 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, लेकिन इन 10  पारियों में उनके नाम सिर्फ 100 रन दर्ज हैं. जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 41 रन है. 

