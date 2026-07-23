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IND vs ZIM: वैभव सूर्यवंशी IN या OUT? आकाश चोपड़ा ने चुनी जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 के लिए भारतीय प्लेइंग 11

Team India Playing 11 vs Zimbabwe 1st T20I: टी20 फॉर्मेट में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है. दोनों देशों के बीच अब तक कुल 4 टी20 सीरीज खेली गई हैं, जिसमें तीन सीरीज भारत के पक्ष में रहीं

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IND vs ZIM: वैभव सूर्यवंशी IN या OUT? आकाश चोपड़ा ने चुनी जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 के लिए भारतीय प्लेइंग 11
Team India Playing 11 vs Zimbabwe 1st T20I:

Team India Playing 11 vs Zimbabwe 1st T20I: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार (13 जुलाई) को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाना है. भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने पहले टी20 के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है. आकाश चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर किए गए वीडियो में प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया. उन्होंने सलामी बल्लेबाज के तौर पर 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पर अपना भरोसा कायम रखा है. वैभव का साथ देने के लिए आकाश ने अभिषेक शर्मा को चुना है. वैभव ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में अपना डेब्यू किया था, लेकिन वह तीन मुकाबलों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने नंबर तीन की पोजिशन के लिए ईशान किशन को चुना है. ईशान का प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में निराशाजनक रहा था. आकाश ने चौथे नंबर की जिम्मेदारी कप्तान श्रेयस अय्यर को दी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि कप्तान के साथ-साथ बतौर बल्लेबाज भी अय्यर इस सीरीज में दमदार प्रदर्शन करेंगे.

उपकप्तान तिलक वर्मा को आकाश ने बैटिंग ऑर्डर में पाचवें नंबर पर रखा है. ऑलराउंडर के तौर पर उन्होंने शिवम दुबे, हर्ष दुबे और सूर्यांश शेडगे पर भरोसा दिखाया है. भारतीय टीम को खासतौर पर शिवम से इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन की आस होगी. वहीं, प्लेइंग इलेवन में मौका मिलने पर हर्ष भी छाप छोड़ना चाहेंगे.

गेंदबाजी में आकाश चोपड़ा का मानना है कि मयंक यादव की प्लेइंग इलेवन में वापसी होगी. वहीं, मयंक का साथ देने के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी गेंदबाजी से प्रभावित करने वाले प्रिंस यादव को चुना है. इकलौते स्पिनर के तौर पर आकाश ने रवि बिश्नोई को प्लेइंग इलेवन में जगह दी है. आकाश ने अपनी टीम में रिंकू सिंह को जगह नहीं दी है. वहीं, प्रभसिमरन सिंह भी उनका भरोसा जीतने में नाकाम रहे हैं.

आकाश चोपड़ा द्वारा चुनी गई पहले टी20 के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, हर्ष दुबे, मयंक यादव, प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई.

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