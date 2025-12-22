वैभव का ऐसा खौफ... आउट होने के बाद खुशी से नाचने लगे पाकिस्तानी फैंस, वीडियो वायरल

Under 19 Asia Cup Ind vs Pak Final: ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले भारत के 'छोटे डायनामाइट' वैभव सूर्यवंशी का खौफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किस कदर सता रहा था, इसका एक वीडियो सामने आया है. अंडर 19 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस खुशी ने नाचने-कूदने लगे. सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वैभव का डर पाकिस्तानी टीम पर किस कदर सवार था.

दुबई ने छक्के के साथ की थी शुरुआत

दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी की ताबड़तोड़ शुरुआत की थी. वैभव ने पारी की पहली ही गेंद पर छक्का लगाया था. भारत ने पहले ही ओवर में 21 रन कूट दिए थे. लेकिन इसके बाद भारतीय बल्लेबाज एक-एक आउट होते गए.

वैभव के आउट होने पर खुशी से नाचने लगे पाक फैंस

जब वैभव सूर्यवंशी आउट हुए तब मैदान में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस की पागलपल वाली खुशी बता रहा है कि पाकिस्तान को किस तरह का खौफ था. पाकिस्तानी फैंस वैभव गया, वैभव गया... बोलकर चीखने-चिल्लाने लगे. इस साथ में मौजूद दूसरे फैंस भी खुशी से चीखने-चिल्लाने लगे.

अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मालूम हो कि वैभव ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए मशहूर है. यदि इस मैच में वैभव कुछ घंटों तक बल्लेबाजी कर लेते तो निश्चित तौर पर ट्रॉफी भारत की होती.

पहले @sachin_rt

फिर @imVkohli

और अब वैभव सूर्यवंशी,



पाकिस्तानियों का जीवन डर डर कर जीने में ही निकल जाएगा,

अब देखो ना कल U -19 Asia Cup में

वैभव के OUT होने पर कितना ख़ुश हो गया ये, pic.twitter.com/R9TcZ0zwlI — ANIL (@AnilYadavmedia1) December 22, 2025

अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारत को मिली हार

अंडर-19 एशिया कप के फाइल मुकाबले में रविवार को पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों के विशाल अंतर से हराया. इस जीत के बाद पाकिस्तान की अंडर-19 टीम एशिया टीम की चैंपियन बनी. दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए समीर मिन्हास की शानदार शतकीय पारी के दम पर 347 रन बनाए थे.

इसके जवाब में भारतीय टीम 26.2 ओवर में 156 रनों पर सिमट गई. फाइनल को छोड़ दें तो एशिया कप में भारतीय जूनियरों ने शानदार प्रदर्शन किया था. लेकिन फाइनल मुकाबले में टीम बिखड़ गई.



