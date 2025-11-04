विज्ञापन
Vaibhav Suryavanshi: 4 छक्के, 9 चौके, 93 रन... वैभव सूर्यवंशी ने रणजी में काटा गदर, बाल-बाल बचा 38 साल पुराना रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi: वैभव 67 गेंदों पर 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 93 रनों की पारी खेली. रेड बॉल फॉर्मेट में उन्होंने टी20 स्टाइल में बल्लेबाजी की.

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने जारी रणजी ट्रॉफी में गदर काटा है
  • बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने रणजी ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ 93 रनों की तेज पारी खेली.
  • वैभव ने 33 गेंदों में अपना पहला फर्स्ट क्लास अर्धशतक बनाया और 9 चौके तथा 2 छक्के लगाए.
  • वैभव सूर्यवंशी 38 साल पुराने सबसे कम उम्र में शतक लगाने के रिकॉर्ड को तोड़ने से महज सात रन दूर रहे.
Vaibhav Suryavanshi: बिहार के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने जारी रणजी ट्रॉफी में गदर काटा है. मंगलवार को मेघालय के खिलाफ बिहार के लिए उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में अपना पहला फर्स्ट क्लास अर्द्धशतक लगाया. वैभव 67 गेंदों पर 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 93 रनों की पारी खेली. रेड बॉल फॉर्मेट में उन्होंने टी20 स्टाइल में बल्लेबाजी की. वैभव शतक की ओर बढ़ते दिख रहे थे, लेकिन आखिर में वह चूक गए और 38 साल पुराना रिकॉर्ड बरकरार रहा. 

वैभव सूर्यवंशी को मेघालय के स्पिनर बिजोन डे ने 93 रन पर आउट कर दिया. वैभव अगर सात रन और बना लेते तो वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाते. यह रिकॉर्ड अभी ध्रुव पांडोव के नाम है, जिन्होंने 1988/89 रणजी ट्रॉफी सीज़न में 15 साल और 239 दिन की उम्र में पंजाब के लिए शतक बनाया था.

पहले बल्लेबाजी करते हुए मेघालय ने पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 408 पर  अपनी पारी घोषित की. इसके जवाब में बिहार की शुरुआत खराब रही थी और टीम ने 9 के स्कोर पर अर्णव किशोर का विकेट गंवा दिया. लेकिन फिर वैभव ने काउंटर अटैक किया. वैभव की पारी के दम पर बिहार ने 156 रन बनाए. यह मैच आखिर में ड्रॉ पर समाप्त हुआ. 

वैभव सीजन के पहले मैच में सिर्फ 14 रन बना सके थे. ऐसे में यह पारी उन्हें बाकी टूर्नामेंट के लिए काफी आत्मविश्वास देगी. बता दें, वैभव की पारी उस दिन आई है जब उन्हें राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए भारतीय टीम का उप-कप्तान बनाया गया है. 

सूर्यवंशी के अलावा, आईपीएल प्रतिभा प्रियांश आर्य को भी इस महीने के अंत में दोहा में होने वाले आगामी राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए जितेश शर्मा की अगुवाई वाली भारत ए टीम में शामिल किया गया है. भारत ए को ग्रुप बी में ओमान, यूएई और पाकिस्तान ए के साथ रखा गया है. टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर तक खेला जाएगा. भारत ए 14 नवंबर को यूएई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मुकाबला होगा 16 नवंबर को होगा.

