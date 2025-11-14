Asia Cup Rising Stars 2025: वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में 318 की स्ट्राइक रेट से ठोका तूफानी शतक, चौके-छक्कों की बरसात कर मचाई हलचल

- वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 32 गेंदों में शतक जमाया
- उन्होंने अपनी पारी में कुल 42 गेंदों में 144 रन बनाए और स्ट्राइक रेट 343 का शानदार प्रदर्शन किया
- इससे पहले उन्होंने आईपीएल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में भी शतक लगाया था जो उनकी दूसरी तेज पारी थी
Vaibhav Suryavanshi 32 Ball Century in 17 Balls India A vs UAE: वैभव सूर्यवंशी ने दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के अपने पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 318 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में तूफानी शतक जड़ दिया और इस दौरान उनके बल्ले से 10 चौके और नौ छक्के आये. वैभव सूर्यवंशी ने 42 गेंदों में कुल 144 रन बनाये और इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 343 की रही जिसमे 11 चौके और 16 छक्के लगाए. इससे पहले सूर्यवंशी ने 17 गेंदों में तूफानी अर्धशतक पूरा किया था. . इससे पहले सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य दूसरे ओवर में तेज़ सिंगल लेने की कोशिश में रन आउट हो गए. इससे पहले, इंडिया ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था.
Classic S𝟔oryavanshi 🔥— Sony LIV (@SonyLIV) November 14, 2025
Watch India take on UAE in #AsiaCupRisingStars2025 - LIVE NOW on #SonyLIV and #SonySportsNetwork TV channels 📺 pic.twitter.com/LkZXI1Fegz
अपनी पारी के दौरान वैभव ने रौंद्र रूप धारण करते हुए दोहा में भी धमाल जारी रखा. वैभव सूर्यवंशी ने मोहम्मद जवादुल्लाह के ओवर में तीन चौके और एक छक्का लगाया. इस ओवर में कुल 20 रन बटोरे थे.
वैभव सूर्यवंशी ने 2025 में खेली है दो दमदार पारियां
35 गेंदों में शतक — बनाम गुजरात टाइटंस (GT) IPL
32 गेंदों में शतक — बनाम संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
दोनों पारियों में उनकी तूफानी बल्लेबाज़ी ने विरोधी टीमों के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया. उनकी शॉट चयन, ताकतवर हिटिंग और मैदान के हर कोने में गेंद भेजने की क्षमता ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है.
इतिहास में नाम दर्ज
अब तक टी20 क्रिकेट के इतिहास में कई बल्लेबाजों ने तेज शतक लगाए हैं, लेकिन 35 गेंदों से कम में दो शतक लगाने वाला कोई खिलाड़ी नहीं था. वैभव ने यह अद्भुत उपलब्धि हासिल करके खुद को भविष्य का सुपरस्टार घोषित कर दिया है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं