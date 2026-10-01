एशियन गेम्स के फाइनल से पहले पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी! भारत के खिलाफ टी20 रिकॉर्ड देख बढ़ेगी टेंशन

भारतीय मेंस क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में अपनी जगह बना ली है. श्रीलंका को सेमीफाइनल में 124 रनों से रौंदकर टीम इंडिया अब फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने उतरेगी. भारतीय टीम को एशियन गेम्स के फाइनल में खेलने का मौका अब तक एक बार भी नहीं मिला है. पिछले एशियन गेम्स में टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन वो मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था.

बेहतर टी20 रैंकिंग के आधार पर अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम को विजेता घोषित करते हुए गोल्ड मेडल दिया गया था. अफगानिस्तान ने इस मैच में 18.2 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 112 रन बनाए थे. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे और रवि बिश्नोई एक-एक विकेट निकालने में सफल रहे थे.

3 अक्टूबर को भारत बनाम पाकिस्तान मैच

एशियन गेम्स 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 3 अक्टूबर को खेला जाना है. टीम इंडिया का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ दमदार रहा है. टी20 इंटरनेशनल में दोनों टीमों की अब तक कुल 17 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से भारतीय टीम ने 13 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं, पाकिस्तान को सिर्फ 3 मुकाबलों में जीत नसीब हो सकी है. एक मुकाबला टाई रहा था और वहां भी भारतीय टीम बाजी मारने में सफल रही थी.

आखिरी टी20 विश्व कप में किसका रहा दबदबा

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ अपने इस दबदबे को कायम रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. भारत और पाकिस्तान की आखिरी भिड़ंत टी20 विश्व कप 2026 में हुई थी, जहां भारतीय टीम ने 61 रनों से जीत दर्ज की थी.

सेमीफाइनल में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार

एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा.पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 169 रन बनाए. टीम की ओर से ईशान किशन ने 80 रनों की नाबाद पारी खेली, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 38 रनों का योगदान दिया. इसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम महज 45 रन बनाकर ऑलआउट हुई और भारतीय टीम ने 124 रनों से बड़ी जीत दर्ज की. वहीं, पाकिस्तान ने बारिश से प्रभावित पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट कटाया है.

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