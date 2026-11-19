युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी, महिला विश्व कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर और ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन व मीराबाई चानू उन नौ भारतीय खेल सितारों में शामिल हैं, जिन्हें 'TIME100 नेक्स्ट इंडिया' सूची में जगह मिली है. यह सूची उन लोगों को पहचान देती है जो अलग-अलग क्षेत्रों में देश का भविष्य संवार रहे हैं. विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी डी. गुकेश, महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल्स) में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक विथ्या रामराज, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली तीरंदाज कुमकुम मोहोद, महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया और पूर्व टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी इस प्रतिष्ठित सूची का हिस्सा हैं. इस सूची में देश का भविष्य संवारने वाले 100 असाधारण नेताओं और उभरती आवाज़ों को शामिल किया गया है. TIME ने भारत में पहली बार यह सूची जारी की है.

सूर्यवंशी, चानू और कुमकुम को 'इनोवेटर्स' श्रेणी में रखा गया है, जबकि बोरगोहेन, गुकेश और विथ्या को 'फेनोम्स' (असाधारण प्रतिभा वाले) श्रेणी में जगह मिली है. सविता को 'लीडर्स' श्रेणी में शामिल किया गया है, जबकि सानिया और हरमनप्रीत को 'एडवोकेट्स' (समर्थक/पैरवी करने वाले) श्रेणी में जगह दी गई है.

15 वर्षीय सूर्यवंशी ने अपने छोटे से क्रिकेट करियर में अब तक कई उपलब्धियां हासिल की हैं. हाल ही में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक मैच में अपनी राज्य टीम बिहार की कप्तानी संभालते हुए, वह शीर्ष स्तर के पुरुष T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र के कप्तान बन गए. जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ अपना T20I डेब्यू करते ही, वह भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए.

2025 में 14 साल की उम्र में राजस्थान रॉयल्स के लिए अपना IPL डेब्यू करने के बाद से उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और वे टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. IPL 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाकर, वे पुरुष T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने. वे IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी (टॉप रन-स्कोरर) रहे.

37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर T20I में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं. उन्होंने 2023 और 2025 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए टीम को दो बार विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जिताया. फरवरी में, कौर ने भारत के लिए सभी फॉर्मेट में अपना 356वां मैच खेला, जिससे वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी बन गईं. नवंबर 2025 में, कौर ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की और भारत को पहली बार विमेंस वर्ल्ड कप का खिताब जिताया.

36 वर्षीय सविता तीन बार 'वर्ल्ड गोलकीपर ऑफ द ईयर' का पुरस्कार जीत चुकी हैं. वह उस भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थीं, जिसने टोक्यो ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल किया था और जापान में हुए 2026 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था. वह भारत की ओर से सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने सीनियर टीम के लिए 321 मैच खेले हैं.

सविता ने एक बयान में कहा,"यह मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है. मैं खुद को भाग्यशाली और विनम्र महसूस कर रही हूं कि मुझे ऐसे प्रेरणादायक लोगों के बीच शामिल किया गया है, जो अलग-अलग तरीकों से भारत के भविष्य को संवारने में योगदान दे रहे हैं."

चानू एक जानी-मानी वेटलिफ्टर हैं और टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीत चुकी हैं. 32 वर्षीय चानू के नाम वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक स्वर्ण और दो रजत पदक हैं. इसके अलावा, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में तीन स्वर्ण और एक रजत पदक भी जीता है. इस साल की शुरुआत में, उन्होंने जापान के आइची-नागोया में एशियाई खेलों का अपना पहला पदक- रजत पदक जीता.

बॉक्सर बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और फिर 2023 में विश्व चैंपियन बनीं. 2023 के हांगझोऊ एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने के बाद, 29 वर्षीय बोरगोहेन ने इस साल आइची-नागोया एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता.

20 वर्षीय गुकेश मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियन हैं और इस महीने के आखिर में उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव के खिलाफ अपने खिताब का बचाव करेंगे.

40 वर्षीय सानिया, जो महिला टेनिस में एक अग्रणी खिलाड़ी रही हैं, ने छह ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं-तीन डबल्स में और तीन मिक्स्ड डबल्स में. 28 वर्षीय रामराज ने सितंबर में जापान में हुए एशियाई खेलों में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतते हुए, दिग्गज पी.टी. उषा के 42 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

(इनपुट-पीटीआई)

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