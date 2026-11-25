Vaibhav Suryavanshi Brand Value: दोहा में खेले जा रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप में मंगलवार को यूएई के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी के सुनामी दोहरे शतक के बाद क्रिकेट फैंस अभिभूत हैं.गली के नुक्कड़ पर चाय की दुकान से लेकर ऑफिस तक में इस 15 साल की क्रिकेट सनसनी के बारे में बातें हो रही हैं. जाहिर है, सभी पक्षों की तरह देश के बाजार पर भी इस पारी का असर पड़ना एकदम तय है, जो मंगलवार को इस करिश्मे रूपी पारी से अभी सहम सा हुआ है! जाहिर है कि जब इस पारी के बाद बाजार के पंडित हिसाब-किताब करने बैठेंगे, तो वैभव को लेकर कई बातें बदल चुकी होगीं. चलिए डिटेल से जानिए कि वैभव के सुनामी दोहरे शतक के बाद बाजार के समीकरणों पर क्या-क्या असर हुआ है या अगले कुछ महीनों मे हो सकता है.

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वैभव सूर्यवंशी की यूएई के खिलाफ पारी के बाद ब्रांड वैल्यू, मार्केट वैल्यू और बाजार का विश्लेषण

वैभव की तूफानी पारी के बाद हालांकि अभी तक किसी भी स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी (जैसे Kroll, Houlihan Lokey या Brand Finance) ने उनकी पारी के बाद की संशोधित ब्रांड वैल्यू, मार्केट वैल्यू या इस एक पारी से हुए सटीक प्रतिशत उछाल का कोई नया आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन इस बारे में अनुमान जरूर लगाया जा सकता है.

इस पारी से पहले (आईपीएल 2026 के बाद से नवंबर 2026 तक) मीडिया और उद्योग आकलनों में उनकी दैनिक या प्रति डील एंडोर्समेंट फीस ₹1.5 करोड़ से ₹2 करोड़ के स्तर पर पहुंच चुकी थी. और अगस्त 2026 की रिपोर्ट्स में उनकी अनुमानित कुल नेटवर्थ (कुल संपत्ति-कुल देनदारी) ₹7 करोड़ से ₹10 करोड़ आंकी गई थी.

यूएई के खिलाफ पारी से पहले और बाद की ब्रांड वैल्यू तथा प्रतिशत बढ़ोतरी

तकनीकी मूल्यांकन के नजरिए से विशेषज्ञ किसी खिलाड़ी की 'ब्रांड वैल्यू' के बजाय उसकी 'एंडोर्समेंट वैल्यू' को मापते हैं. चूंकि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी अभी केरोल की शीर्ष सेलिब्रिटी ब्रांड रैंकिंग (जहां डॉलर में समग्र ब्रांड इक्विटी आंकी जाती है) का हिस्सा नहीं बने हैं. इसलिए बाजार में उनकी ब्रांड वैल्यू का आकलन उनकी दैनिक/प्रति डील विज्ञापन फीस, बैट स्पॉन्सरशिप प्रस्तावों और डिजिटल लोकप्रियता के आधार पर किया जाता है.

यूएई के खिलाफ पारी से पहले अप्रैल से नवंबर 2026 के बीच ही वैभव की व्यावसायिक कीमत पहले ही एक बड़ा उछाल दर्ज कर चुकी थी. अलग-अलग रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीएल 2026 से पहले उन्होंने Complan के साथ अपना पहला बड़ा विज्ञापन करार लगभग ₹75 लाख से ₹80 लाख में किया था और उस दौर में उनकी प्रति डील फीस करीब ₹1 करोड़ के आसपास थी.

आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (MVP) बनने के बाद उनकी मांग तेजी से बढ़ी और उनकी फीस ₹1.5 करोड़ से ₹2 करोड़ प्रति दिन/प्रति डील हो गई. गणना के आधार पर ₹1 करोड़ के पूर्व स्तर से ₹1.5–2 करोड़ तक की यह छलांग +50% से +100% की वृद्धि थी, जबकि कॉम्पलैन कंपनी के के शुरुआती ₹75–80 लाख के करार की तुलना में यह +87.5% से +166.7% की बढ़ोतरी दर्शाती है.

अब दोहरे शतक के बाद पहुंच सकती है इतनी कीमत

मंगलवार को यूएई के खिलाफ 204 रनों की पारी के बाद (25 नवंबर 2026 तक) किसी भी एजेंसी या ब्रांड कंसल्टेंसी द्वारा कोई नया संशोधित रेट-कार्ड या प्रतिशत वृद्धि आंकड़ा प्रकाशित नहीं किया गया है. इसलिए इस एक पारी के ठीक बाद उनकी ब्रांड वैल्यू में कितना अतिरिक्त प्रतिशत उछाल आया, इसका अभी सत्यापित आंकड़ा सामने आना अभी बाकी है. हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों और रिपोर्ट्स ने आईपीएल 2026 के बाद ही यह अनुमान जताया था कि यदि वे अगले दो वर्षों तक अपना आक्रामक प्रदर्शन जारी रखते हैं, तो उनकी दैनिक एंडोर्समेंट फीस ₹1.5–2 करोड़ से दोगुनी (+100%) होकर ₹3 करोड़ से ₹4 करोड़ प्रति दिन तक पहुंच सकती है.चलिए अलग-अलग रिपोर्ट्, पिछली रिपोर्ट और बाजार के वर्तमान स्थिति के आधार पर जान लीजिए कि वैभव