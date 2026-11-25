Vaibhav Suryavanshi Brand Value: दोहा में खेले जा रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप में मंगलवार को यूएई के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी के सुनामी दोहरे शतक के बाद क्रिकेट फैंस अभिभूत हैं.गली के नुक्कड़ पर चाय की दुकान से लेकर ऑफिस तक में इस 15 साल की क्रिकेट सनसनी के बारे में बातें हो रही हैं. जाहिर है, सभी पक्षों की तरह देश के बाजार पर भी इस पारी का असर पड़ना एकदम तय है, जो मंगलवार को इस करिश्मे रूपी पारी से अभी सहम सा हुआ है! जाहिर है कि जब इस पारी के बाद बाजार के पंडित हिसाब-किताब करने बैठेंगे, तो वैभव को लेकर कई बातें बदल चुकी होगीं. चलिए डिटेल से जानिए कि वैभव के सुनामी दोहरे शतक के बाद बाजार के समीकरणों पर क्या-क्या असर हुआ है या अगले कुछ महीनों मे हो सकता है.
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वैभव सूर्यवंशी की यूएई के खिलाफ पारी के बाद ब्रांड वैल्यू, मार्केट वैल्यू और बाजार का विश्लेषण
वैभव की तूफानी पारी के बाद हालांकि अभी तक किसी भी स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी (जैसे Kroll, Houlihan Lokey या Brand Finance) ने उनकी पारी के बाद की संशोधित ब्रांड वैल्यू, मार्केट वैल्यू या इस एक पारी से हुए सटीक प्रतिशत उछाल का कोई नया आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन इस बारे में अनुमान जरूर लगाया जा सकता है.
यूएई के खिलाफ पारी से पहले और बाद की ब्रांड वैल्यू तथा प्रतिशत बढ़ोतरी
तकनीकी मूल्यांकन के नजरिए से विशेषज्ञ किसी खिलाड़ी की 'ब्रांड वैल्यू' के बजाय उसकी 'एंडोर्समेंट वैल्यू' को मापते हैं. चूंकि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी अभी केरोल की शीर्ष सेलिब्रिटी ब्रांड रैंकिंग (जहां डॉलर में समग्र ब्रांड इक्विटी आंकी जाती है) का हिस्सा नहीं बने हैं. इसलिए बाजार में उनकी ब्रांड वैल्यू का आकलन उनकी दैनिक/प्रति डील विज्ञापन फीस, बैट स्पॉन्सरशिप प्रस्तावों और डिजिटल लोकप्रियता के आधार पर किया जाता है.
यूएई के खिलाफ पारी से पहले अप्रैल से नवंबर 2026 के बीच ही वैभव की व्यावसायिक कीमत पहले ही एक बड़ा उछाल दर्ज कर चुकी थी. अलग-अलग रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीएल 2026 से पहले उन्होंने Complan के साथ अपना पहला बड़ा विज्ञापन करार लगभग ₹75 लाख से ₹80 लाख में किया था और उस दौर में उनकी प्रति डील फीस करीब ₹1 करोड़ के आसपास थी.
अब दोहरे शतक के बाद पहुंच सकती है इतनी कीमत
मंगलवार को यूएई के खिलाफ 204 रनों की पारी के बाद (25 नवंबर 2026 तक) किसी भी एजेंसी या ब्रांड कंसल्टेंसी द्वारा कोई नया संशोधित रेट-कार्ड या प्रतिशत वृद्धि आंकड़ा प्रकाशित नहीं किया गया है. इसलिए इस एक पारी के ठीक बाद उनकी ब्रांड वैल्यू में कितना अतिरिक्त प्रतिशत उछाल आया, इसका अभी सत्यापित आंकड़ा सामने आना अभी बाकी है. हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों और रिपोर्ट्स ने आईपीएल 2026 के बाद ही यह अनुमान जताया था कि यदि वे अगले दो वर्षों तक अपना आक्रामक प्रदर्शन जारी रखते हैं, तो उनकी दैनिक एंडोर्समेंट फीस ₹1.5–2 करोड़ से दोगुनी (+100%) होकर ₹3 करोड़ से ₹4 करोड़ प्रति दिन तक पहुंच सकती है.चलिए अलग-अलग रिपोर्ट्, पिछली रिपोर्ट और बाजार के वर्तमान स्थिति के आधार पर जान लीजिए कि वैभव
|मूल्यांकन पैमाना
|यूएई पारी से पहले (अप्रैल–नवंबर 2026 बेसलाइन)
|यूएई पारी के बाद (25 नवंबर 2026 की स्थिति)
|प्रतिशत बढ़ोतरी व स्रोत स्थिति
|दैनिक/प्रति डील एंडोर्समेंट फीस
|₹1.5 करोड़ – ₹2.0 करोड़ (IPL 2026 से पहले: ₹75–80 लाख से ₹1 करोड़)
|नया संशोधित आधिकारिक रेट जारी नहीं; 2-वर्षीय पूर्वानुमान ₹3–4 करोड़/दिन
|पारी से पहले +50% से +100% (₹1 करोड़ से) और +87.5% से +166.7% (₹75–80 लाख से); पारी के बाद का नया % अघोषित
|बैट स्पॉन्सरशिप वैल्यू
|सक्रिय करार: ~₹50 लाख/वर्ष (SS Bats); प्रस्तावित ऑफर: ₹12 करोड़/वर्ष (बातचीत जारी
|कोई नई हस्ताक्षरित डील घोषित नहीं
|₹50 लाख से ₹12 करोड़ के प्रस्ताव में +2,300% की संभावित बढ़त
|अनुमानित कुल संपत्ति
|₹7 करोड़ – ₹10 करोड़ (अगस्त 2026 मीडिया अनुमान; एक अन्य ट्रैकर में ₹3–5 करोड़)
|तत्काल कोई नया आकलन उपलब्ध नहीं
|इसमें IPL वेतन, मैच फीस और ब्रांड करार शामिल हैं
|मुख ब्रांड पोर्टफोलियो
|SS Bats, Complan, Google Pay, Red Bull, झारखंड स्वास्थ्य विभाग (5 प्रमुख जुड़ाव)
|वही पोर्टफोलियो सक्रिय; नए कॉरपोरेट ब्रांड्स की कतार
|नाबालिग होने के कारण परिवार व RR द्वारा नियंत्रित चयन
|इंस्टाग्राम डिजिटल रीच
|6.8 मिलियन (68 लाख) फॉलोअर्स (2026 के आंकड़े; IPL 2025 से पहले 3.65 लाख से बढ़कर
|पारी के क्लिप्स वायरल; नया स्थिर आंकड़े का इंतजार
|IPL 2025 से पहले से अब तक +1,763.0% की वृद्धि
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